Лайфхак, как быстро вычесать всю лишнюю шерсть у кошки

Posted 3 апреля, 12:50
Published 3 апреля, 12:50
Modified 9 сентября, 21:16
Updated 9 сентября, 21:16
Существует несколько типов приспособлений для вычесывания шерсти: гребни, пуходерки, резиновые перчатки, щетки. Гребни нравятся кошкам, они достаточно дешевые, но плохо справляются с вычесыванием подшерстка. Перчатка с трудом движется в густой шерсти, поэтому кошки не очень ее любят. Да и с удалением она справляется на троечку. С ее помощью удобно разве что делать аккуратный массаж.
Пуходерки (сликеры) справляются с подшерстком куда лучше, чем гребни или перчатки. Однако, если не уметь вычесывать им шерсть правильно, можно причинить боль животному. Кот вряд ли согласится на следующий сеанс вычесывания.
Ветеринары часто рекомендуют хозяевам кошек использовать фурминаторы — металлические расчески для кошек. Вычесывать шерсть с их помощью достаточно легко, они неплохо справляются со своей задачей. Однако хороший фурминатор — дорогое удовольствие (от 1500 руб. и дороже), и даже он не гарантирует качественное вычесывание без электризации.
Наиболее удобное приспособление для того, чтобы вычесывать кошачью шерсть, — щетка. Есть щетки, выполненные из натуральной щетины и силикона. Недобросовестные производители заменяют натуральные ворсинки щеток на синтетические и пластмассовые, в результате шерсть сильно электризуется. Натуральная щетина не травмирует кожу питомца, но может не прочесать густой подшерсток до основания.
Силиконовые щетки имеют длинные зубы, которые достают до кожи животного, но не травмируют ее. Ими удобно вычесывать кошек, потому что такие щетки удаляют не только отдельные выпавшие волоски, но и небольшие колтуны. Силикон не электризуется, легко скользит по шерсти и хорошо справляется с процедурой вычесывания.
Если приобрести паровую щетку, можно убить двух зайцев сразу: качественно вычесывать лишнюю шерсть и в это же время удалять загрязнения. В результате кошку нужно будет реже купать, она не будет глотать шерстяные комочки при умывании. Специальные закругленные кончики силиконовых щетинок отлично массируют кожу, помогая росту новой здоровой шерсти. Щетки с генератором пара быстро и легко чистятся, не требуют частой подзарядки аккумулятора. Ими можно вычесывать не только кошек, но и собак, кроликов и других пушистых питомцев.
Гладкошерстных кошек достаточно вычесывать раз в неделю, а если шерсть густая и длинная, процедуру необходимо проводить ежедневно. Особенно важно прочесывать мех животных паровой щеткой, когда у них начинается период линьки.
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