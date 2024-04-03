Лайфхак, как быстро вычесать всю лишнюю шерсть у кошки

Если приобрести паровую щетку, можно убить двух зайцев сразу: качественно вычесывать лишнюю шерсть и в это же время удалять загрязнения. В результате кошку нужно будет реже купать, она не будет глотать шерстяные комочки при умывании. Специальные закругленные кончики силиконовых щетинок отлично массируют кожу, помогая росту новой здоровой шерсти. Щетки с генератором пара быстро и легко чистятся, не требуют частой подзарядки аккумулятора. Ими можно вычесывать не только кошек, но и собак, кроликов и других пушистых питомцев.