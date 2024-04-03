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Posted 3 апреля, 05:00

Published 3 апреля, 05:00

Modified 9 сентября, 21:12

Updated 9 сентября, 21:12

Наличие клеща у домашнего питомца можно определить по внешним признакам

Как понять, что у вашего домашнего питомца завелся клещ

3 апреля 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Наличие клеща у домашнего питомца можно определить по внешним признакам
По каким признакам можно определить, что у питомца завелся клещ? Симптомы заражения и меры профилактики против клещей.

Клещи у собаки и кошки: как распознать

Наличие клеща у домашнего питомца можно определить по внешним признакам, в том числе наблюдая за поведением собаки или кошки. При осмотре шерсти и кожных покровов животного вы можете не сразу обнаружить клеща, если паразит успел укусить питомца на прогулке. Поэтому стоит повторно осмотреть питомца через некоторое время — клещ, напитываясь кровью, постепенно увеличивается в размерах и становится заметней.

Симптомы интоксикации после укуса клеща могут появиться не сразуСимптомы интоксикации после укуса клеща могут появиться не сразу
Симптомы интоксикации после укуса клеща могут появиться не сразу. Фото: Изображение Midjourney

Симптомы интоксикации после укуса клеща могут появиться не сразу. Следует насторожиться, если вы заметили, что животное неожиданно изменило свое поведение: стало вялым, постоянно беспокоится и чешется, отказывается от еды. Клещ может вызывать у кошки или собаки опасные заболевания. В этом случае даже спустя 2–3 недели после укуса клеща у питомца могут возникнуть опасные симптомы:

  • повышение температуры тела;
  • резкая потеря веса;
  • отказ от пищи;
  • рвота или диарея;
  • кашель или одышка;
  • раздражение на коже;
  • потемнение мочи и/или наличие кровяных сгустков в ней;
  • желтизна белков глаз.

Все эти признаки требуют немедленного обращения к ветеринару. В случае промедления вы рискуете потерять питомца.

Приобретите профилактические препараты от клещейПриобретите профилактические препараты от клещей
Приобретите профилактические препараты от клещей. Фото: Изображение Midjourney

Как защитить питомца от клещей

Первым делом после каждой прогулки осматривайте тело собаки или кошки на наличие клещей, особенно в весенне-летний период. Особое внимание уделяйте области живота и шеи, ушным раковинам, паху, кожным складкам, подмышечным впадинам.

При обнаружении клеща не теряйте времени и несите питомца в ближайшую ветклинику. Если нет такой возможности, попробуйте самостоятельно извлечь паразита.

Первым делом после каждой прогулки осматривайте тело собаки или кошки на наличие клещейПервым делом после каждой прогулки осматривайте тело собаки или кошки на наличие клещей
Первым делом после каждой прогулки осматривайте тело собаки или кошки на наличие клещей. Фото: Изображение Midjourney
  1. Возьмите пинцет либо щипцы. А лучше приобрести в ветаптеке специальную лопаточку для извлечения клещей.
  2. Капните на ранку маслом и дождитесь, пока паразит не ослабит хватку.
  3. Прокручивая против часовой стрелки, извлеките паразита и обработайте ранку антисептиком.
  4. Если даже после извлечения паразита животное проявляет беспокойство, отведите его к ветеринару.

Приобретите профилактические препараты от клещей: в ветаптеке продают специальные капли, инсектоакарицидные ошейники, спреи, шампуни от клещей и другие средства от паразитов.

#Общество#Здоровье#Животные#Все материалы авторов#Клещи#Проверка на клещей#Ошейники от блох и клещей
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