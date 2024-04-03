Как понять, что у вашего домашнего питомца завелся клещ

Симптомы интоксикации после укуса клеща могут появиться не сразу. Следует насторожиться, если вы заметили, что животное неожиданно изменило свое поведение: стало вялым, постоянно беспокоится и чешется, отказывается от еды. Клещ может вызывать у кошки или собаки опасные заболевания. В этом случае даже спустя 2–3 недели после укуса клеща у питомца могут возникнуть опасные симптомы: