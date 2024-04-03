Как понять, что у вашего домашнего питомца завелся клещ

Posted 3 апреля, 05:00
Published 3 апреля, 05:00
Modified 9 сентября, 21:12
Updated 9 сентября, 21:12
Наличие клеща у домашнего питомца можно определить по внешним признакам, в том числе наблюдая за поведением собаки или кошки. При осмотре шерсти и кожных покровов животного вы можете не сразу обнаружить клеща, если паразит успел укусить питомца на прогулке. Поэтому стоит повторно осмотреть питомца через некоторое время — клещ, напитываясь кровью, постепенно увеличивается в размерах и становится заметней.
Симптомы интоксикации после укуса клеща могут появиться не сразу. Следует насторожиться, если вы заметили, что животное неожиданно изменило свое поведение: стало вялым, постоянно беспокоится и чешется, отказывается от еды. Клещ может вызывать у кошки или собаки опасные заболевания. В этом случае даже спустя 2–3 недели после укуса клеща у питомца могут возникнуть опасные симптомы:
Все эти признаки требуют немедленного обращения к ветеринару. В случае промедления вы рискуете потерять питомца.
Первым делом после каждой прогулки осматривайте тело собаки или кошки на наличие клещей, особенно в весенне-летний период. Особое внимание уделяйте области живота и шеи, ушным раковинам, паху, кожным складкам, подмышечным впадинам.
При обнаружении клеща не теряйте времени и несите питомца в ближайшую ветклинику. Если нет такой возможности, попробуйте самостоятельно извлечь паразита.
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