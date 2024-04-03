Как часто нужно купать кошку и можно ли этого не делать вовсе

Как часто нужно купать кошку, зависит от типа и структуры ее шести, от условий, в которых она живет. Важно ориентироваться и на состояние психики питомца. Если кошка живет только дома и на улице не бывает, будет вполне достаточно одного сеанса водных процедур в три или в четыре месяца. А вот кошек, которые регулярно бывают на улице, можно купать каждые два или три месяца.