Как часто нужно купать кошку и можно ли этого не делать вовсе

Posted 3 апреля, 12:14
Published 3 апреля, 12:14
Modified 9 сентября, 21:16
Updated 9 сентября, 21:16
Домашних кошек, несмотря на их природную чистоплотность, время от времени необходимо купать. Вылизывание, которое сами питомцы практикуют в качестве гигиенических процедур, эффективно не во всех случаях.
Без купания не обойтись, если кошка испачкалась, например, на прогулке. Если кошка начнет вылизывать грязную шерсть, она может сильно отравиться. Кроме того, купать кошку нужно и перед тем, как приступить к лечению различных заболеваний кожи или к борьбе с паразитами. Купать кошек необходимо и в том случае, если животное породистое и участвует в профильных выставках. Кроме того, рекомендуется проводить водные процедуры, если кошка живет в одной квартире с маленькими детьми, с аллергиками.
Ключевое правило, которого нужно придерживаться: мыть кошку часто нежелательно. Если очевидной необходимости в водных процедурах нет, то к ним лучше и не прибегать — кошке купание будет доставлять лишний стресс.
Как часто нужно купать кошку, зависит от типа и структуры ее шести, от условий, в которых она живет. Важно ориентироваться и на состояние психики питомца. Если кошка живет только дома и на улице не бывает, будет вполне достаточно одного сеанса водных процедур в три или в четыре месяца. А вот кошек, которые регулярно бывают на улице, можно купать каждые два или три месяца.
Шампунь для купания кошки следует выбирать с учетом структуры и плотности ее шерсти, а также состояния кожи. Очевидно, что обычный шампунь, который используют люди, не подойдет для купания кошки, равно как и мыло. Кроме того, не рекомендуется часто купать кошку с использованием шампуня против паразитов — такое средство предназначено для эпизодического применения.
Оптимальный вариант — специальный шампунь для домашних животных, который должен быть подобран с учетом породы кошки, ее возраста. Для короткошерстных кошек можно выбрать шампунь с нейтральным и безопасным составом либо аналогичные ему средства. Например, можно попробовать шампунь Фитоэлита для короткошерстных кошек с настоем листьев крапивы.
Отдельная категория — лечебные шампуни с антибактериальным эффектом. Если кошка здорова и не нуждается в специальном уходе, стоит остановиться на обычных средствах. Если же речь идет об особом уходе, например, за кошками с длинной шерстью, на которой образовались колтуны, стоит использовать соответствующие средства. Например, можно приобрести шампунь от колтунов для пушистых кошек от вышеуказанной марки Фитоэлита. Это гигиеническое средство, как показывает практика, способствует размягчению и легкому расчесыванию образовавшихся колтунов, предотвращает спутывание шерсти.
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