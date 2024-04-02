Звезды российского шоу-бизнеса, забравшие главные награды премии «Виктория»

Рэперу ST, чье настоящее имя Александр Степанов, вручили статуэтку как лучшему хип-хоп-исполнителю. Певец уже давно перерос сотрудничество с Ольгой Бузовой и сегодня активно работает и с другими звездами на российской эстраде: группами «Любэ», «Винтаж», также он записывает треки для известных телешоу и крупных мероприятий.