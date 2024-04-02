Звезды российского шоу-бизнеса, забравшие главные награды премии «Виктория»

Posted 2 апреля, 13:05
Published 2 апреля, 13:05
Modified 9 сентября, 21:12
Updated 9 сентября, 21:12
Команда Сергея Жукова стала лучшей поп-группой года. Коллектив удерживает лидерские позиции еще с 90-х годов! Интерес публики к творчеству группы действительно на угасает. В 2022 году «Руки Вверх!» провели концерт в честь своего 25-летнего юбилея и собрали в «Лужниках» 72 тысячи зрителей!
Рэперу ST, чье настоящее имя Александр Степанов, вручили статуэтку как лучшему хип-хоп-исполнителю. Певец уже давно перерос сотрудничество с Ольгой Бузовой и сегодня активно работает и с другими звездами на российской эстраде: группами «Любэ», «Винтаж», также он записывает треки для известных телешоу и крупных мероприятий.
Артист получил приз премии за лучшее музыкальное видео. Его клип «Острой бритвой» признан одним из самых впечатляющих. Да и сам Билан, облачившийся в костюм космонавта, произвел фурор на звездной церемонии.
Мэтр советской и российской эстрады стал почетным гостем премии и получил спецприз «За вклад в развитие отечественной музыки».
Победителем в номинации «Лучшая рок-группа» стал коллектив «Моральный кодекс». На сцену за наградой поднялся ее бессменный лидер Сергей Мазаев, пообещавший и дальше радовать поклонников хорошей музыкой.
«Босоногий мальчик» российской эстрады получил заслуженную награду за лучший концерт. Летом 2023 года состоялся большой юбилейный (приуроченный к 55-летию артиста) концерт звезды на «ВТБ Арене» в Москве, который посетили сотни его поклонников.
Поп-дива стала обладательницей награды как лучшая певица. Анна действительно заслужила свою драгоценную статуэтку: творческих достижений у звезды в статусе сольной артистки множество. Анна записала несколько ярких хитов, активно гастролирует и занимается благотворительностью.
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