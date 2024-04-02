Журналисты назвали причину расставания Тома Круза с россиянкой Эльсиной Хайровой

Источник из окружения Круза заявил, что высказывания Цветкова раздражали актера, который, несмотря на возраст, продолжает активно сниматься в различных фильмах. Не исключено, что кинокомпании не очень охотно шли на контакт на фоне регулярных публикаций про звезду.