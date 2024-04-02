Журналисты назвали причину расставания Тома Круза с россиянкой Эльсиной Хайровой

Posted 2 апреля, 10:01
Published 2 апреля, 10:01
Modified 9 сентября, 21:11
Updated 9 сентября, 21:11
Напомним, информация о том, что Круз и Хайрова закончили отношения, появилась еще в феврале. Изначально говорили, что звезда Голливуда охладела к девушке. Позже журналисты озвучили другую информацию, пишет muz-tv.ru со ссылкой на Page Six.
По словам журналистов, причиной могла быть излишняя публичная активность экс-супруга Хайровой — Дмитрия Цветкова. Он неоднократно комментировал для СМИ отношения звезды Голливуда и бывшей жены. Это могло отразиться на карьере актера.
Источник из окружения Круза заявил, что высказывания Цветкова раздражали актера, который, несмотря на возраст, продолжает активно сниматься в различных фильмах. Не исключено, что кинокомпании не очень охотно шли на контакт на фоне регулярных публикаций про звезду.
Также сообщается, что фанатов Круза обескуражил такой поворот в отношениях их кумира.
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