Можно ли вытащить клеща у своей кошки или собаки в домашних условиях

Для того чтобы извлечь клеща в домашних или походных условиях, нужно сначала смазать насекомое и кожу вокруг маслом или кремом, чтобы перекрыть паразиту доступ кислорода и привести к ослаблению хватки. После этого с помощью пинцета, нитки или специального приспособления, которое продается в любой аптеке, следует захватить клеща как можно ближе к коже и вытащить его, вращая против часовой стрелки.