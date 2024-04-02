Можно ли вытащить клеща у своей кошки или собаки в домашних условиях

Posted 2 апреля, 14:21
Published 2 апреля, 14:21
Modified 9 сентября, 21:12
Updated 9 сентября, 21:12
Можно ли самостоятельно извлечь клеща у кошки или собаки и как защитить питомцев от этих паразитов — читайте в статье.
Существует несколько видов клещей, и инфекционные заболевания могут переносить лишь некоторые из них. Однако несведущий человек не сможет определить на глаз, какой именно клещ присосался к его собаке или кошке, поэтому следует считать потенциально опасным укус любого клеща.
Клещи переносят такие инфекционные заболевания, как эрлихиоз, тейлериоз, гепатозооноз, боррелиоз (болезнь Лайма), бабезиоз (пироплазмоз) и анаплазмоз. Все эти инфекции без своевременного обращения к ветеринару могут повлечь за собой тяжелые последствия вплоть до гибели питомца.
Чтобы максимально обезопасить своего четвероногого любимца, его необходимо регулярно осматривать. Осмотр собаки на предмет присосавшегося клеща следует проводить после каждой прогулки и не только за городом, но и в городской черте, так как клещи могут обитать везде. Кошек тоже требуется регулярно осматривать, если они летом живут на даче или бывают на улице.
Присосавшийся инфицированный клещ не сразу заражает своего «хозяина», поэтому с момента укуса у владельца животного есть немного времени, чтобы принять необходимые меры. Осмотр животного необходимо начинать с морды, затем ощупать шею, холку, бока, живот и пах. В завершение следует еще раз пройтись руками по всей шерсти, чтобы гарантированно не пропустить присосавшегося клеща.
При обнаружении клеща желательно как можно быстрее привести животное на осмотр к ветеринару. Если же такой возможности нет, следует снять членистоногое самостоятельно.
Для того чтобы извлечь клеща в домашних или походных условиях, нужно сначала смазать насекомое и кожу вокруг маслом или кремом, чтобы перекрыть паразиту доступ кислорода и привести к ослаблению хватки. После этого с помощью пинцета, нитки или специального приспособления, которое продается в любой аптеке, следует захватить клеща как можно ближе к коже и вытащить его, вращая против часовой стрелки.
После удаления клеща необходимо обработать ранку спиртом или хлоргексидином и при первой же возможности показать питомца ветврачу.
Важно! Извлекать клеща следует максимально осторожно, чтобы в ранке не осталась его головка или другие части.
Чтобы минимизировать риск для питомца, в период с марта по октябрь необходимо давать ему внутрь или наносить наружно специальные средства для защиты от клещей, а также регулярно проводить внешний осмотр животного.
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