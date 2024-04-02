Как записать ребенка в 1-й класс — пошаговая инструкция и документы

Posted 2 апреля, 05:00
Published 2 апреля, 05:00
Modified 9 сентября, 21:09
Updated 9 сентября, 21:09
Записать ребенка в 1-й класс можно в одну из двух волн. Первая стартует 1 апреля и завершается 30 июня — в этот период происходит запись будущих учеников, которые по месту постоянной регистрации прикреплены к конкретной школе, а также льготников. В рамках второй волны, которая начинается 6 июля и завершится 5 сентября, осуществляется запись всех остальных детей в 1-е классы.
Заявление на прием ребенка в 1-й класс направляется либо в дистанционном режиме, либо приносится прямо в школу. Рекомендуется заранее уточнить в учебном заведении, какой способ предпочтительнее.
Куда обратиться, чтобы записать ребенка в 1-й класс? В МФЦ, также можно посетить сайт «Госуслуги» или веб-ресурс образовательного учреждения. Также заявление можно отправить по электронной или по обычной почте (с уведомлением).
Какие документы нужны для того, чтобы записать ребенка в 1-й класс? Потребуется свидетельство о рождении, паспорт отца или матери, а также документ о регистрации (постоянной или временной) на родителей и будущего ученика. Если в 1-й класс идет ребенок-льготник, нужны будут документы, которые подтвердят соответствующее право. На начальном этапе могут потребоваться копии документов.
Как узнать, прикреплен ли адрес дома, в котором зарегистрирован будущий ученик, к той или иной школе? Это можно сделать, посетив сайт образовательного учреждения. Согласно закону, соответствующая информация должна быть размещена на ресурсе до 26 марта.
Официально ребенка смогут записать в 1-й класс, если он поступает в рамках первой волны, как минимум 3 июля. Именно тогда образовательные учреждения издают и публикуют приказы о зачислении. Если заявление подавалось во вторую волну, то информация о зачислении будет доступна родителям спустя три дня (рабочих).
Согласно российским законам, родители могут выбрать любую школу для того, чтобы записать ребенка в 1-й класс, при этом ни место фактического проживания, ни место регистрации значения не имеют. Впрочем, есть отдельный приказ, в соответствии с которым в первую очередь в первые классы принимают льготников или тех, кто зарегистрирован на прикрепленной к школе территории. Таких детей принимают в первые классы в уже упоминавшуюся первую волну, а в 1-й класс в школу не по месту прописки можно записать ребенка во вторую волну.
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