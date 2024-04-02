Как записать ребенка в 1-й класс — пошаговая инструкция и документы

Согласно российским законам, родители могут выбрать любую школу для того, чтобы записать ребенка в 1-й класс, при этом ни место фактического проживания, ни место регистрации значения не имеют. Впрочем, есть отдельный приказ, в соответствии с которым в первую очередь в первые классы принимают льготников или тех, кто зарегистрирован на прикрепленной к школе территории. Таких детей принимают в первые классы в уже упоминавшуюся первую волну, а в 1-й класс в школу не по месту прописки можно записать ребенка во вторую волну.