Как справиться с паническими атаками, читая тревожные новости. Советы психолога

Кроме того, психологи советуют при получении информации о каком-то тревожном событии для начала постараться определить, есть ли прямо сейчас угроза для вас и вашей семьи. И если прямой угрозы нет, нужно попытаться понять, что именно вас пугает или беспокоит больше всего и что вы можете предпринять в данной ситуации, — такой анализ поможет вам справиться с панической атакой и успокоиться.