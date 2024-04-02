Как справиться с паническими атаками, читая тревожные новости. Советы психолога

Posted 2 апреля, 14:59
Published 2 апреля, 14:59
Modified 9 сентября, 21:13
Updated 9 сентября, 21:13
Как рассказала психолог Валентина Первушина в беседе с журналистами онлайн-издания ircity.ru, для того чтобы успешно справляться с паническими атаками, необходимо, прежде всего, определиться с каналами получения информации.
«В такой ситуации нужно определить один основной источник информации, который должен быть официальным. И при этом стараться не распыляться на сообщения в соцсетях, так как возможны фейковые новости и накручивание эмоциональной спирали. Не реагировать на различные фейковые рассылки, сразу их блокировать, не читать. Так как это ничего полезного не даст, кроме внутреннего раздрая», — пояснила специалист.
Первушина также отметила, что не следует также просматривать новости по волнующей вас теме каждую минуту или даже раз в полчаса, так как за такой короткий промежуток времени вряд ли появится новая информация. А вас, в свою очередь, это убережет от частых панических атак.
Кроме того, психологи советуют при получении информации о каком-то тревожном событии для начала постараться определить, есть ли прямо сейчас угроза для вас и вашей семьи. И если прямой угрозы нет, нужно попытаться понять, что именно вас пугает или беспокоит больше всего и что вы можете предпринять в данной ситуации, — такой анализ поможет вам справиться с панической атакой и успокоиться.
Некоторые эксперты рекомендуют при возникновении стрессовой ситуации и панической атаки заняться спортом, четко соблюдать режим сна и бодрствования, а также ограничить поступление в мозг новостной информации. Можно также заняться дыхательной гимнастикой, которая эффективно помогает справляться с паническими атаками.
Например, существует техника под названием «Квадратное дыхание», когда нужно сделать вдох на четыре счета, потом на это же время задержать дыхание и с такой же продолжительностью выдохнуть. И так необходимо делать до тех пор, пока не почувствуете полное расслабление. Это упражнение хорошо помогает снять стресс и избавиться от панической атаки.
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