Историк моды Васильев раскрыл секрет успеха Владимира Познера

Искусствовед Александр Васильев рассказал, что тележурналист Владимир Познер в совершенстве владеет несколькими языками: он отлично говорит не только по-русски и по-английски, но и по-французски. Помимо этого, у ведущего есть паспорта трех государств — Российской Федерации, Франции и США.