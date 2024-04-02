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Posted 2 апреля, 10:05

Published 2 апреля, 10:05

Modified 9 сентября, 21:11

Updated 9 сентября, 21:11

Историк моды Васильев раскрыл секрет успеха Владимира Познера

2 апреля 2024, 10:05
Искусствовед Александр Васильев рассказал, что тележурналист Владимир Познер в совершенстве владеет несколькими языками: он отлично говорит не только по-русски и по-английски, но и по-французски. Помимо этого, у ведущего есть паспорта трех государств — Российской Федерации, Франции и США.

По словам Васильева, Познер на протяжении всей жизни уделял большое внимание занятиям спортом. От этого он не отказался и в 90 лет. Несмотря на годы, журналист ведет достаточно активный образ жизни.

Напомним, что 1 апреля Познер отметил свое девяностолетие. В честь юбилея Первый канал выпустил документальный фильм, который называется «Владимир Познер. 90 минут». В основу проекта легла автобиография журналиста. Фильм состоит из восьми частей, посвященных разным периодам жизни героя. Познер делится воспоминаниями о своей семье и комментирует свое прошлое с высоты прожитых лет.

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