Историк моды Васильев раскрыл секрет успеха Владимира Познера

Posted 2 апреля, 10:05
Published 2 апреля, 10:05
Modified 9 сентября, 21:11
Updated 9 сентября, 21:11
По словам Васильева, Познер на протяжении всей жизни уделял большое внимание занятиям спортом. От этого он не отказался и в 90 лет. Несмотря на годы, журналист ведет достаточно активный образ жизни.
Напомним, что 1 апреля Познер отметил свое девяностолетие. В честь юбилея Первый канал выпустил документальный фильм, который называется «Владимир Познер. 90 минут». В основу проекта легла автобиография журналиста. Фильм состоит из восьми частей, посвященных разным периодам жизни героя. Познер делится воспоминаниями о своей семье и комментирует свое прошлое с высоты прожитых лет.
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