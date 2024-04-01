В Штатах удивились ценам на концерт Орбакайте

Posted 1 апреля, 11:52
Published 1 апреля, 11:52
Modified 9 сентября, 21:07
Updated 9 сентября, 21:07
Еще месяц назад Орбакайте планировала выступить в Кремлевском дворце, но ее выступление отменили, а сейчас певица хочет переориентироваться на американского слушателя.
Как передает kp.ru, Орбакайте запланировала на эту осень тур по американским штатам и регионам Канады. А пока певица зарабатывает разовыми выступлениями. Одно из таких прошло в бруклинском баре Level в Нью-Йорке, владельцы которого решили устроить концерт для русских эмигрантов. Орбакайте пригласили как специального гостя, но артистка установила ценник на билет в размере 350 — 450 долларов (33 — 42 тысячи рублей), не считая налоговых отчислений и чаевых сотрудникам заведения, которые нужно платить обязательно.
Многие посетители бара забронировали столики заранее, не зная, какие цены установит Орбакайте. Некоторые просто хотели поесть в ресторане и не шли целенаправленно на концерт певицы. Некоторые, может, и не против ее послушать, но точно не за такие деньги. На страницах заведения в соцсетях ньюйоркцы возмущаются завышенной стоимостью и говорят, что не готовы платить такие деньги.
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