В Штатах удивились ценам на концерт Орбакайте

Многие посетители бара забронировали столики заранее, не зная, какие цены установит Орбакайте. Некоторые просто хотели поесть в ресторане и не шли целенаправленно на концерт певицы. Некоторые, может, и не против ее послушать, но точно не за такие деньги. На страницах заведения в соцсетях ньюйоркцы возмущаются завышенной стоимостью и говорят, что не готовы платить такие деньги.