Диетолог рекомендовал привыкать к интервальному голоданию постепенно

Эта практика может улучшить толерантность к глюкозе. Резистентность к инсулину обычно возникает в результате снижения способности организма выводить избыток глюкозы из крови, либо из-за недостаточного выделения инсулина, либо из-за того, что рецепторы глюкозы стали менее чувствительными. Краткосрочное прерывистое голодание может быть безопасным для тех, у кого уже диагностирован сахарный диабет 2-го типа, и может улучшить массу тела и уровень глюкозы натощак.