Диетолог рекомендовал привыкать к интервальному голоданию постепенно

Posted 1 апреля, 11:35
Published 1 апреля, 11:35
Modified 9 сентября, 21:06
Updated 9 сентября, 21:06
Разные специалисты считают эту практику полезной духовно и укрепляющей здоровье. Вместе с тем нужно соблюдать определенные правила этого образа жизни.
Как передает dailymail.co.uk, дипломированный диетолог Мэй Симпкин говорит о том, что если вы собираетесь голодать, сделайте это именно образом жизни, а не жесткой диетой. При этом начинать нужно постепенно, чтобы без большого стресса приучить свой организм к новому рациону.
Голодание тысячелетиями использовалось для духовной пользы и улучшения здоровья, а стало популярным повсеместно после отзывов об этой практике разных знаменитостей. К числу преимуществ голодания относят не только снижение веса, но и налаживание режима сна и оздоровление кожи. Специалисты говорят, что если вы хотите добиться этого, вам следует изменить образ жизни, а не придерживаться жесткой диеты.
Эта практика может улучшить толерантность к глюкозе. Резистентность к инсулину обычно возникает в результате снижения способности организма выводить избыток глюкозы из крови, либо из-за недостаточного выделения инсулина, либо из-за того, что рецепторы глюкозы стали менее чувствительными. Краткосрочное прерывистое голодание может быть безопасным для тех, у кого уже диагностирован сахарный диабет 2-го типа, и может улучшить массу тела и уровень глюкозы натощак.
Соблюдение регулярного режима дня со строгим временем приема пищи может упростить повседневную жизнь и контролировать поступление калорий. Человеку будет проще похудеть. Способность периодического голодания снижать вес имеет дополнительные преимущества для многих показателей здоровья, включая улучшение работы сердца, помощь в профилактике рака и общее улучшение иммунитета.
Это люди с недостаточным весом, несовершеннолетние, потребности в питательных веществах и энергии у которых отличаются от потребностей взрослых, и голодание может не позволить ребенку развиваться. Также следует отказаться от голодания беременным или кормящим матерям, людям с расстройствами пищевого поведения, пациентам в послеоперационный период, людям, которые плохо себя чувствуют и принимают какие-либо предписанные лекарства.
В любом случае важно проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем приступать к какой-либо программе похудения.
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