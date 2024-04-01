Чем опасен перфекционизм и как с ним справиться

Лайон отмечает, что не нужно бояться совершать ошибки или чрезмерно переживать по поводу неудач. Ошибки неизбежны, и на них нужно учиться. Однако порой люди застревают в токсичном стыде и выйти из этого состояния для них — труднопреодолимая задача. Это усугубляется тем, что в детстве им не давали возможности признавать такие чувства, как боль и стыд.