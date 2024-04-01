Чем опасен перфекционизм и как с ним справиться

Posted 1 апреля, 10:03
Published 1 апреля, 10:03
Modified 9 сентября, 21:06
Updated 9 сентября, 21:06
Стремление к недостижимому совершенству является одним из способов защиты человека от чувства токсичного стыда. Доктор философии Брет Лайон на собственном опыте пришел к выводу, что перфекционисты очень боятся ошибок и в случае провала испытывают стыд с удвоенной силой. И если усердие позволяет выполнять работу на достаточно хорошем уровне, то перфекционизм, напротив, создает лишние проблемы.
Лайон отмечает, что не нужно бояться совершать ошибки или чрезмерно переживать по поводу неудач. Ошибки неизбежны, и на них нужно учиться. Однако порой люди застревают в токсичном стыде и выйти из этого состояния для них — труднопреодолимая задача. Это усугубляется тем, что в детстве им не давали возможности признавать такие чувства, как боль и стыд.
Токсичный стыд сопровождается крайне неприятными ощущениями. Он словно блокирует деятельность и энергию на долгое время. Человек чувствует себя неудачником и глубоко переживает о совершенных ошибках. Здоровый стыд, напротив, позволяет временно отстраняться от ситуации, осознавать свои ограничения, переоценивать действия и в будущем выбирать более адекватный вариант поведения.
Брет Лайон предлагает трансформировать токсичный стыд в здоровый. В этом помогает простая рекомендация. Всякий раз, когда что-то идет не так и человек начинает заниматься самокритикой и самоедством, нужно остановиться и подумать: что можно сделать для улучшения ситуации вместо того, чтобы корить себя за ошибку.
От того, как мы относимся к своему стыду, зависит то, будем ли мы расти или застрянем в своем состоянии. Важно осознать, что такое стыд для человека — то, чего следует стыдиться или часть того, что на самом деле делает нас людьми, подытожил Брет Лайон.
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