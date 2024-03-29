Ведущая Светлана Бондарчук через суд делит имущество с бывшим мужем

Posted 29 марта, 10:58
Published 29 марта, 10:58
Modified 9 сентября, 21:01
Updated 9 сентября, 21:01
В СМИ появилась информация, что телеведущая Светлана Бондарчук, экс-супруга кинопродюсера Федора Бондарчука, подала в суд исковое заявление к бывшему мужу о разделе нажитого в браке имущества.
Судебное заседание состоится 22 апреля. Ранее она уже предприняла две попытки обратиться в судебный орган, однако оба раза исковые заявления были отклонены на основании неправильно оформленных документов. Первый иск суд не принял по причине несоблюдения процедуры досудебного урегулирования, предусмотренного законодательством. Основанием для отклонения второго иска стала недостоверная подпись. Поясняется, что документ был подписан и подан лицом, не обладающим соответствующими полномочиями.
Напомним, Федор и Светлана прожили в браке двадцать пять лет. В 2016 году пара оформила развод. В 2019 году кинорежиссер заключил брак с актрисой Паулиной Андреевой. Спустя год, в 2020 году, Светлана также заключила брачный союз со своим новым избранником, которым стал дизайнер Сергей Харченко, а летом прошлого года пара сообщила о пополнении в семье.
Уточняется, что дело экс-супругов Бондарчук будет рассматриваться в Симоновском суде города Москвы.
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