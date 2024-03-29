Ведущая Светлана Бондарчук через суд делит имущество с бывшим мужем

Напомним, Федор и Светлана прожили в браке двадцать пять лет. В 2016 году пара оформила развод. В 2019 году кинорежиссер заключил брак с актрисой Паулиной Андреевой. Спустя год, в 2020 году, Светлана также заключила брачный союз со своим новым избранником, которым стал дизайнер Сергей Харченко, а летом прошлого года пара сообщила о пополнении в семье.