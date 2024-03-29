От «Дома-2» до Давы: с кем Ольга Бузова пыталась построить любовь и не вышло

Posted 29 марта, 15:48
Published 29 марта, 15:48
Modified 9 сентября, 21:02
Updated 9 сентября, 21:02
Юной жизнерадостной девушкой полюбила страна Ольгу Бузову, которая пришла на реалити-шоу «Дом-2», чтобы найти свою любовь. Тогда сердце белокурой красавицы покорил другой участник шоу — Роман Третьяков. Пара выбилась в лидеры проекта и долго оставалась в этом качестве. Влюбленные часто перед камерами строили планы на семью. Но этого не случилось. Парень просто не выдержал публичной жизни и ушел за периметр. Ольга же, оставшись в одиночестве, стала ведущей шоу.
Став медийной персоной, Бузова стала часто посещать звездные тусовки и на одной из них познакомилась с успешным тогда футболистом Дмитрием Тарасовым. Роман оказался скоротечным, и в 2012 году Ольга и Дмитрий, который к этому времени уже развелся с первой женой Оксаной, сыграли свадьбу. Звездную пару считали одной из самых успешных в шоу-бизнесе — поклонники даже называли их «Тарабузики». Футболист баловал жену дорогими подарками и путешествиями. Но все рухнуло в 2016 году, когда пара подала на развод. Причиной стала неверность Тарасова, который завел роман с моделью Анастасией Костенко.
В стремлении наладить личную жизнь Ольга Бузова в 2018 году стала главной героиней шоу «Замуж за Бузову»: в борьбе за сердце звезды приняли участие 15 молодых людей. Но больше всех повезло бизнесмену Денису Лебедеву. Именно он стал победителем шоу и получил благосклонность Бузовой. Денис действительно очень красиво ухаживал за Ольгой, а она даже познакомила его со своими родителями. Поклонники телеведущей уже предвкушали новую свадьбу. Но влюбленные внезапно расстались, при этом Ольга обвинила Лебедева в пиаре на своем имени и назвала его обманщиком.
В новые отношения певица вступила довольно скоро. Изначально она планировала присмотреться к участникам нового шоу «План Б», целью которого также стал поиск пары для Ольги. Но звезда сошла с дистанции, объявив, что уже нашла свою настоящую любовь. Им оказался блогер Давид Манукян, или просто Дава. Влюбленные, несмотря на занятость Ольги, много времени проводили вместе, путешествовали, дарили друг другу ценные подарки. Но идиллия завершилась в 2021 году: после своего дня рождения Бузова публично обвинила Даву в абьюзе и изменах. И блогер тоже перешел в разряд бывших. Звезды очень долго не разговаривали и только недавно стали общаться.
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