От «Дома-2» до Давы: с кем Ольга Бузова пыталась построить любовь и не вышло

Роман Третьяков Дмитрий Тарасов Денис Лебедев Давид Манукян

Самая знаменитая невеста на российской эстраде Ольга Бузова все еще в ожидании прекрасного принца. За плечами у певицы немало громких романов, но ни один из них не принес ей долгожданного женского счастья. Кто же боролся за сердце звезды?