Антибиотики в мясе или антибиотикорезистентные бактерии: что на самом деле опаснее?

В целях борьбы с инфекциями у молодого скота и птицы зачастую используются большие дозы антибиотиков, которые, как считается, выводятся из организма животных и не оставляют следов в мясных продуктах. Однако некоторые недобросовестные производители не соблюдают сроков выхода лекарств, рано отправляя животных на убой. В результате этого антибиотики могут все же оказаться в мясе, которое мы употребляем. Постоянное потребление такого мяса может способствовать развитию резистентности бактерий, которые являются частью нормальной микрофлоры человека, но при сниженном иммунитете могут вызывать заболевания.