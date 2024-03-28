Антибиотики в мясе или антибиотикорезистентные бактерии: что на самом деле опаснее?

Posted 28 марта, 13:45
Published 28 марта, 13:45
Modified 9 сентября, 20:57
Updated 9 сентября, 20:57
Антибиотики — это препараты, которые применяются (в том числе и в животноводстве) для борьбы с различными инфекциями. Однако эта полезная защита имеет и отрицательное свойство: когда животное периодически получает определенное количество антибиотиков, вредные микроорганизмы могут стать резистентными (устойчивыми) к действию этих средств. Попадая с мясом в организм человека, они провоцируют воспаления, которые очень сложно вылечить: например, пищевые отравления, инфекции мочевыводящих путей, пневмонию.
В целях борьбы с инфекциями у молодого скота и птицы зачастую используются большие дозы антибиотиков, которые, как считается, выводятся из организма животных и не оставляют следов в мясных продуктах. Однако некоторые недобросовестные производители не соблюдают сроков выхода лекарств, рано отправляя животных на убой. В результате этого антибиотики могут все же оказаться в мясе, которое мы употребляем. Постоянное потребление такого мяса может способствовать развитию резистентности бактерий, которые являются частью нормальной микрофлоры человека, но при сниженном иммунитете могут вызывать заболевания.
Для предотвращения таких проблем Всемирная организация здравоохранения рекомендует перейти на использование для выращивания животных только антибиотиков, не имеющих медицинской ценности, то есть таких, которые не используются для лечения людей.
Еще один опасный сюрприз от химических средств в мясе — их аллергенность. Непереносимость медицинских препаратов может быть серьезной и даже опасной для жизни. Чтобы спровоцировать аллергию, достаточно часто употреблять лекарство в течение долгого времени. Резкий приступ может возникнуть уже после первого приема антимикробной таблетки.
На самом деле любой полезный антибиотик становится опасным для здоровья, провоцируя снижение иммунитета, причем он способен вдобавок еще и вызывать аллергию. Однако антибиотикорезистентные бактерии способны вызвать такие же серьезные проблемы. Поскольку различные исследования показали эффективность и выгоду применения антибиотиков в животноводстве, производители мяса курицы, свинины и других продуктов вряд ли от них откажутся. Придется потребителю проявлять бдительность и тщательно отваривать любое покупное мясо, несколько раз сливая бульон.
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