Тяжело дышала и хрипела: попытки пения Пугачевой на корпоративе оказались в Сети

В интернете распространяется видеозапись, на которой Алла Пугачева поет на корпоративе. Можно наблюдать, как артистке не хватает воздуха при исполнении песни, она не может взять нужные ноты, хрипит, тяжело дышит.