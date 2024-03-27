Тяжело дышала и хрипела: попытки пения Пугачевой на корпоративе оказались в Сети

Posted 27 марта, 07:08
Published 27 марта, 07:08
Modified 9 сентября, 20:53
Updated 9 сентября, 20:53
Как пишет news.rambler.ru, по неподтвержденной информации, видео было снято на кипрском корпоративе. Сама Примадонна никак не комментировала обсуждающийся в Сети ролик.
В последние годы Пугачева не давала концерты, ссылаясь на возраст и слабое здоровье. Но после февраля 2022 года чета Пугачева — Галкин* уехала из России и сделала ряд публичных заявлений относительно происходящих на их родине событий.
В прессе неоднократно писали, что заработок звездной пары серьезно упал, поэтому Пугачева вновь вернулась к выступлениям и даже к записям новых песен. На записи с кипрского корпоратива Примадонна выступает в длинной белоснежной рубашке поверх футболки. Судя по внешнему виду певицы, запись была сделана совсем недавно.
При этом певица крайне неудачно справляется с исполнением композиции на стихи Бориса Пастернака. Алла Борисовна задыхается, не может достичь высоких нот, хрипит. Такой перформанс бывшей звезды советской и российской эстрады вызвал среди интернет-пользователей больше насмешек, чем восхищения.
* признан иностранным агентом на территории РФ
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