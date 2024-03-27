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Posted 27 марта, 07:08

Published 27 марта, 07:08

Modified 9 сентября, 20:53

Updated 9 сентября, 20:53

Тяжело дышала и хрипела: попытки пения Пугачевой на корпоративе оказались в Сети

27 марта 2024, 07:08
В интернете распространяется видеозапись, на которой Алла Пугачева поет на корпоративе. Можно наблюдать, как артистке не хватает воздуха при исполнении песни, она не может взять нужные ноты, хрипит, тяжело дышит.

Как пишет news.rambler.ru, по неподтвержденной информации, видео было снято на кипрском корпоративе. Сама Примадонна никак не комментировала обсуждающийся в Сети ролик.

В последние годы Пугачева не давала концерты, ссылаясь на возраст и слабое здоровье. Но после февраля 2022 года чета Пугачева — Галкин* уехала из России и сделала ряд публичных заявлений относительно происходящих на их родине событий.

В прессе неоднократно писали, что заработок звездной пары серьезно упал, поэтому Пугачева вновь вернулась к выступлениям и даже к записям новых песен. На записи с кипрского корпоратива Примадонна выступает в длинной белоснежной рубашке поверх футболки. Судя по внешнему виду певицы, запись была сделана совсем недавно.

При этом певица крайне неудачно справляется с исполнением композиции на стихи Бориса Пастернака. Алла Борисовна задыхается, не может достичь высоких нот, хрипит. Такой перформанс бывшей звезды советской и российской эстрады вызвал среди интернет-пользователей больше насмешек, чем восхищения.

* признан иностранным агентом на территории РФ

** принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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