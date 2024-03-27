Топ-5 самых прекрасных озёр России, на которых можно отдохнуть всей семьёй

Posted 27 марта, 13:13
Published 27 марта, 13:13
Modified 9 сентября, 20:54
Updated 9 сентября, 20:54
Самое большое озеро не только в России, но и во всем мире. На берег этого озера ежегодно устремляются туристы со всей страны, чтобы искупаться в кристально чистой воде, насладиться живописной природой, погулять по местным экотропам, заняться водными видами спорта и посетить уникальные горячие источники.
Центром туризма на Байкале остается живописный остров Ольхон, который относится к территории знаменитого Прибайкальского национального парка.
Одно из самых больших и величественных озер в России, которое находится на территории Ленинградской области и Карелии. Это прекрасно место для отдыха, особенно для активного — походы на байдарках и каяках, прогулки по берегу, рыбалка, занятия водными видами спорта. На этом озере можно остановиться в палаточном лагере, в кемпинге или в гостинице.
В рамках отдыха на Ладожском озере можно с экскурсией посетить остров Валаам, увидеть местный монастырь, один из самых известных в России.
Большое озеро на территории Карелии. Семьи с детьми со всей России приезжают сюда, чтобы полюбоваться первозданной природой, искупаться в самом озере, вода в котором может показаться довольно прохладной, погулять по местным лесам. Особенно удачное время для поездки на Онежское озеро — лето, когда в этих краях созревают ягоды и грибы.
Еще одно красивое озеро в России, которое находится на Алтае, в Сибири. Водоем включен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Само озеро расположено в окружении гор, на возвышенности.
Вода в Телецком озере очень чистая, в водоеме можно купаться. Что касается отдыха, то туристам из России доступны прогулки верхом, различные пешие маршруты, а также рафтинг, интересные экскурсии.
Большое Яровое — озеро, которое находится на Алтае. Вода в нем соленая, и считается, что она имеет целебные свойства. Неслучайно именно на Большое Яровое озеро многие туристы из России приезжают именно с целью прохождения оздоровительных процедур в местных профилакториях и санаториях.
Рядом с озером сосредоточены объекты разнообразной инфраструктуры — отели, пляжи, турбазы, развлекательные комплексы. Возможностей для семейного отдыха здесь немало — и водные виды спорта, и экскурсии, и прогулки.
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