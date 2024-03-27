Топ-5 самых прекрасных озёр России, на которых можно отдохнуть всей семьёй

Одно из самых больших и величественных озер в России, которое находится на территории Ленинградской области и Карелии. Это прекрасно место для отдыха, особенно для активного — походы на байдарках и каяках, прогулки по берегу, рыбалка, занятия водными видами спорта. На этом озере можно остановиться в палаточном лагере, в кемпинге или в гостинице.