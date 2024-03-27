SHAMAN рассказал правду о стычке с Агутиным

Как пишет muz-tv.ru, представитель музыканта SHAMAN не подтвердил информацию о том, что между артистами существует конфликт. При этом он отметил, что в день запланированных съемок новогоднего концерта, когда музыканты должны были появиться на одной сцене, Леонид Агутин находился на госпитализации. Таким образом, он даже не имел возможности участвовать в данном мероприятии.