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Posted 27 марта, 06:32

Published 27 марта, 06:32

Modified 9 сентября, 20:53

Updated 9 сентября, 20:53

SHAMAN рассказал правду о стычке с Агутиным

SHAMAN рассказал правду о стычке с Агутиным

27 марта 2024, 06:32
Фото: Фрагмент из видео
SHAMAN рассказал правду о стычке с Агутиным
В ожидании предстоящего выступления в Санкт-Петербурге певец Ярослав Дронов (SHAMAN) не стал опровергать слухи о несложившихся отношениях с другим российским артистом — Леонидом Агутиным.

В Сети распространилась информация, что последний не пожелал появляться с Дроновым на одной сцене по причине личной антипатии.

А был ли конфликт?

Как пишет muz-tv.ru, представитель музыканта SHAMAN не подтвердил информацию о том, что между артистами существует конфликт. При этом он отметил, что в день запланированных съемок новогоднего концерта, когда музыканты должны были появиться на одной сцене, Леонид Агутин находился на госпитализации. Таким образом, он даже не имел возможности участвовать в данном мероприятии.

SHAMAN пожелал поддержать интригуSHAMAN пожелал поддержать интригу
SHAMAN пожелал поддержать интригу. Фото: Фрагмент из видео

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Дронов же, вероятно, пожелал поддержать интригу. Он отметил:

«Если взять все и рассказать, будет, наверное, скучновато, поэтому о каких-то деталях я, пожалуй, умолчу».

Это высказывание никак не поспособствовало прояснению ситуации, и поклонники артистов до сих пор остаются в неведении.

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