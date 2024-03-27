SHAMAN рассказал правду о стычке с Агутиным

Posted 27 марта, 06:32
Published 27 марта, 06:32
Modified 9 сентября, 20:53
Updated 9 сентября, 20:53
В Сети распространилась информация, что последний не пожелал появляться с Дроновым на одной сцене по причине личной антипатии.
Как пишет muz-tv.ru, представитель музыканта SHAMAN не подтвердил информацию о том, что между артистами существует конфликт. При этом он отметил, что в день запланированных съемок новогоднего концерта, когда музыканты должны были появиться на одной сцене, Леонид Агутин находился на госпитализации. Таким образом, он даже не имел возможности участвовать в данном мероприятии.
Дронов же, вероятно, пожелал поддержать интригу. Он отметил:
«Если взять все и рассказать, будет, наверное, скучновато, поэтому о каких-то деталях я, пожалуй, умолчу».
Это высказывание никак не поспособствовало прояснению ситуации, и поклонники артистов до сих пор остаются в неведении.
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