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Posted 27 марта, 06:45

Published 27 марта, 06:45

Modified 9 сентября, 20:53

Updated 9 сентября, 20:53

Пригожина обязали закрыть счет в швейцарском банке

27 марта 2024, 06:45
По словам продюсера Иосифа Пригожина, его принудили закрыть счет в одном из банков Швейцарии. В финансовой организации сочли знаменитость «нежелательным клиентом».

Оказалось, что в Швейцарии не ценят постоянных клиентов

Согласно заявлению Пригожина, он хранил в банке свои пенсионные выплаты и обслуживался там уже 21 год.

Сотрудник банка порекомендовал знаменитому продюсеру закрыть свой счет в связи с тем, что он является «нежелательным клиентом». Пригожин, в свою очередь, поблагодарил представителя финансовой организации за обслуживание. Перед тем как попрощаться, звездный продюсер потребовал у банка документацию о ликвидации счета, пишет news.rambler.ru.

Хотя бы деньги вернули — спасибо и на том

Как рассказал Пригожин, швейцарские власти позволили ему снять деньги со счета. Однако он больше не доверяет банковской системе этой страны. Правило «частная собственность и частные средства незыблемы по отношению к любому гражданину в мире» на этот раз не сработало.

Парадокс Пригожина: доходы падают, а состояние растет

Известно, что знаменитость открыто сетовал на то, что его доходы падают в связи с развитием сервисов стриминга.

Несмотря на привычку продюсера прибедняться, в Сети нередко встречаются упоминания о семикомнатной квартире Пригожина и его супруги в элитном столичном ЖК, даче в Швейцарии и апартаментах в ОАЭ стоимостью порядка 1 млн долларов.

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