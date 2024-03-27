Правда ли в СССР все продукты были натуральные, а сейчас ничего хорошего не осталось

Овощи и фрукты Мясо, птица и колбаса Молоко и молочные продукты

Многие люди в возрасте, вспоминая «безоблачное детство» в СССР, с нотками ностальгии в голове утверждают, что раньше небо было голубее, трава зеленее, а продукты — натуральнее, без пестицидов и прочей химии, а также без удешевляющих продукцию добавок вроде сои.