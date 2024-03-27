Правда ли в СССР все продукты были натуральные, а сейчас ничего хорошего не осталось

Posted 27 марта, 15:07
Published 27 марта, 15:07
Modified 9 сентября, 20:55
Updated 9 сентября, 20:55
Действительно ли продукты в СССР не шли ни в какое сравнение с современными — разбираемся в статье.
В СССР в аграрной сфере активно использовались всевозможные удобрения и химические средства, включая пресловутые пестициды. Дело в том, что выполнить огромные планы по сбору урожая без вспомогательных средств было просто невозможно, а химические подкормки помогали фруктам и овощам расти как на дрожжах. Запретили пестициды только в 1995 году, выведя из обращения сразу около сотни препаратов.
Мясные продукты в СССР тоже были не такими уж натуральными по составу, как нам сейчас пытаются доказывать. Главный аргумент тоскующих по жизни в Советском Союзе — чистый состав на этикетке. Но в то время ГОСТами допускалось применение различных заменителей и улучшителей, в том числе сои, а соответствие заявленного перечня продуктов, из которого изготовлена колбаса, реальному никто не проверял.
Что же касается мяса и птицы, то для прибавки в весе у животных зачастую использовались искусственные корма, сдобренные большим количеством веществ, полученных химическим путем. А страшноватую на вид тощую курицу с нездоровым цветом кожи, прозванную в народе «синей птицей», никто и никогда не тестировал на гормоны и антибиотики.
А вот молоко в СССР было более или менее натуральным, как и продукты из него, если, конечно, его не разбавляли в магазинах, что тоже нередко случалось. Ну и, конечно же, помним о том, что удои, как и вес сельскохозяйственных животных, увеличивали с помощью кормовых добавок непонятного происхождения.
Детские смеси изготавливались в СССР с растительными заменителями молока и растительными же маслами, в том числе пальмовым, что, кстати, было предусмотрено ГОСТом. А мороженое имело практически такой же состав, как и в наши дни — стабилизаторы и загустители производители начали добавлять в этот продукт еще в 1966 году.
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