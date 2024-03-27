newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта, 11:00

Published 27 марта, 11:00

Modified 9 сентября, 20:50

Updated 9 сентября, 20:50

Манная каша с яйцом пашот: необычное блюдо на завтрак, которое стоит попробовать

Манная каша с яйцом пашот: необычное блюдо на завтрак, которое стоит попробовать

27 марта 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Манная каша с яйцом пашот: необычное блюдо на завтрак, которое стоит попробовать
Жареная манная каша с яйцом пашот и карамелизованным луком нежна и необычна на вкус. Она прекрасно подойдет для завтрака, разнообразит ваше привычное меню и внесет в него свежие нотки. О том, как приготовить манную кашу с яйцом пашот на завтрак для всей семьи, — читайте в статье.

Как приготовить манную кашу с яйцом пашот и сладким луком

Чтобы приготовить завтрак на четверых человек, потребуется взять 6 столовых ложек манной крупы, 4 куриных яйца, 3 головки лука, 2 столовые ложки оливкового масла, литр молока или овощного (мясного) бульона, столовую ложку сахара, а также молотый черный перец, соль, сливочное масло и зелень по вкусу.

Очищенный лук следует порезать тоненькими четверть- или полукольцами. На сковородке разогреть оливковое и сливочное масло и обжарить на нем лук, посыпав его сахаром и солью. Жарить нужно, постоянно помешивая, пока лук не станет карамельного цвета. Крупу нужно также обжарить в сотейнике до темно-бежевого цвета. Важно не допустить ее пригорания, чтобы завтрак получился действительно вкусным.

Важно не допустить пригорания манки, чтобы завтрак получился действительно вкуснымВажно не допустить пригорания манки, чтобы завтрак получился действительно вкусным
Важно не допустить пригорания манки, чтобы завтрак получился действительно вкусным. Фото: Изображение Midjourney

После того, как манка дошла до нужной кондиции, ее необходимо залить теплым молоком или бульоном и варить, постоянно помешивая, на протяжении 3–5 минут. После чего снять сотейник с плиты, положить пару столовых ложек сливочного масла, хорошенько все перемешать и оставить кашу под крышкой настаиваться, пока вы будете готовить третью составляющую завтрака.

Теперь нужно сварить яйца пашот. Для этого следует взять 4 куска пищевой пленки примерно 30×30 см, смазать их маслом и посыпать солью, после чего положить полиэтилен на чашку или небольшую миску, вылить на каждый кусок пленки по 1 сырому яйцу, завязать получившиеся пакеты опустить их в кипящую воду на 5 минут. Когда яйца будут готовы, завтрак можно будет подавать на стол.

Манную кашу раскладывают по тарелкам, сверху насыпают по столовой ложке карамелизированного лука и кладут по одному яйцу пашот. Вкусный и питательный завтрак готов, приятного аппетита!

#Еда#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика