Манная каша с яйцом пашот: необычное блюдо на завтрак, которое стоит попробовать

Posted 27 марта, 11:00
Published 27 марта, 11:00
Modified 9 сентября, 20:50
Updated 9 сентября, 20:50
Чтобы приготовить завтрак на четверых человек, потребуется взять 6 столовых ложек манной крупы, 4 куриных яйца, 3 головки лука, 2 столовые ложки оливкового масла, литр молока или овощного (мясного) бульона, столовую ложку сахара, а также молотый черный перец, соль, сливочное масло и зелень по вкусу.
Очищенный лук следует порезать тоненькими четверть- или полукольцами. На сковородке разогреть оливковое и сливочное масло и обжарить на нем лук, посыпав его сахаром и солью. Жарить нужно, постоянно помешивая, пока лук не станет карамельного цвета. Крупу нужно также обжарить в сотейнике до темно-бежевого цвета. Важно не допустить ее пригорания, чтобы завтрак получился действительно вкусным.
После того, как манка дошла до нужной кондиции, ее необходимо залить теплым молоком или бульоном и варить, постоянно помешивая, на протяжении 3–5 минут. После чего снять сотейник с плиты, положить пару столовых ложек сливочного масла, хорошенько все перемешать и оставить кашу под крышкой настаиваться, пока вы будете готовить третью составляющую завтрака.
Теперь нужно сварить яйца пашот. Для этого следует взять 4 куска пищевой пленки примерно 30×30 см, смазать их маслом и посыпать солью, после чего положить полиэтилен на чашку или небольшую миску, вылить на каждый кусок пленки по 1 сырому яйцу, завязать получившиеся пакеты опустить их в кипящую воду на 5 минут. Когда яйца будут готовы, завтрак можно будет подавать на стол.
Манную кашу раскладывают по тарелкам, сверху насыпают по столовой ложке карамелизированного лука и кладут по одному яйцу пашот. Вкусный и питательный завтрак готов, приятного аппетита!
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