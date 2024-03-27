Манная каша с яйцом пашот: необычное блюдо на завтрак, которое стоит попробовать

Теперь нужно сварить яйца пашот. Для этого следует взять 4 куска пищевой пленки примерно 30×30 см, смазать их маслом и посыпать солью, после чего положить полиэтилен на чашку или небольшую миску, вылить на каждый кусок пленки по 1 сырому яйцу, завязать получившиеся пакеты опустить их в кипящую воду на 5 минут. Когда яйца будут готовы, завтрак можно будет подавать на стол.