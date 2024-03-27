Из‑за чего болит голова, если у мозга нет болевых рецепторов

Головная боль, отмечают ученые, может иметь разную природу. В ряде случаев это может быть вызвано определенным недугом — заболеваниями эндокринной системы, например, сахарным диабетом, проблемами с носовыми пазухами. Частая причина головных болей — последствие различных травм. Нередко головная боль появляется и в результате «отражения», то есть болит на самом деле вовсе не там, где это ощущается. По такому же принципу «работает» грыжа — она появляется на межпозвоночном диске, однако болит не спина, а нога.