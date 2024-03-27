Из‑за чего болит голова, если у мозга нет болевых рецепторов

Posted 27 марта, 03:00
Published 27 марта, 03:00
Modified 9 сентября, 20:50
Updated 9 сентября, 20:50
Как ощущается головная боль? Многим людям, испытывающим такое состояние, кажется, что болит их мозг, что действительности не соответствует. В нем действительно нет болевых рецепторов, однако он обладает способностью «принимать» соответствующие сигналы буквально из всех частей тела.
Головная боль, отмечают ученые, может иметь разную природу. В ряде случаев это может быть вызвано определенным недугом — заболеваниями эндокринной системы, например, сахарным диабетом, проблемами с носовыми пазухами. Частая причина головных болей — последствие различных травм. Нередко головная боль появляется и в результате «отражения», то есть болит на самом деле вовсе не там, где это ощущается. По такому же принципу «работает» грыжа — она появляется на межпозвоночном диске, однако болит не спина, а нога.
Часто причину головной боли приходится искать совсем в другом месте, например, в шее, на участке плеч или даже в челюстях. Распространенная ситуация — так называемая боль напряжения. Определить ее легко по локализации: как правило, это или кожа на голове, или шея, или мышцы лица. Такая боль, отмечают специалисты, не что иное, как реакция организма на стрессовую ситуацию.
Один из самых мучительных видов головной боли — мигрень. В данном случае речь идет о серьезном расстройстве, и головная боль — всего лишь один из его симптомов. Ощущается мигрень на разных участках и по-разному. К примеру, боль может быть поверхностной и глубокой, локализоваться в правой, левой части головы. Иногда боль локализуется на участке за глазами.
Головная боль в случае с мигренью отличается особой интенсивностью. Некоторые медики считают, что она передается на генетическом уровне. Причины заболевания все еще изучаются, и одно из предположений заключается в том, что она связана с наиболее чувствительным нервом лица и головы — с тройничным, равно как с защитным слоем мозга, его твердой оболочкой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14