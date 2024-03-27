Где отдохнуть в апреле: лучшие направления для россиян

Те, кто еще не устал от зимы, могут насладиться катанием на лыжах и сноуборде. Еще можно успеть покататься на Домбае, в Красной Поляне, Горном Алтае и Эльбрусе. Пока другие туристы переезжают поближе к теплым морям, можно спокойно и без лишнего ажиотажа наслаждаться видами заснеженных гор. Отели не перегружены, на спусках нет столпотворения — самое хорошее время для отдыха.