Где отдохнуть в апреле: лучшие направления для россиян

Posted 27 марта, 10:05
Published 27 марта, 10:05
Modified 9 сентября, 20:54
Updated 9 сентября, 20:54
В апреле 2024 года Средиземноморье — настоящий рай для отдыхающих. Здесь еще нет настоящей изнуряющей жары, но вода уже теплая. Красное и Мертвое моря уже ждут купальщиков, а далекие берега Кубы, Доминиканы и Мексики манят любителей экзотики.
В ОАЭ уже жара и солнце, температура воды превышает 25 °С. В другом туристическом раю — Тунисе — апрель более сдержанный и прохладный. Так что для отдыха лучше поискать отель с теплым бассейном.
Египет уже прогрелся получше, но до по-настоящему жаркой погоды еще далеко. Здесь будет комфортно не только купаться, но и бродить по экскурсионным маршрутам. Цены по сравнению с разгаром туристического сезона вполне приемлемые — самое время ехать!
В Марокко пляжный сезон откроется только в конце апреля, отдых лучше планировать рядом с теплой бухтой Агадира. Виза гражданам России здесь не нужна, так что на сборы много времени не понадобится.
Те, кто еще не устал от зимы, могут насладиться катанием на лыжах и сноуборде. Еще можно успеть покататься на Домбае, в Красной Поляне, Горном Алтае и Эльбрусе. Пока другие туристы переезжают поближе к теплым морям, можно спокойно и без лишнего ажиотажа наслаждаться видами заснеженных гор. Отели не перегружены, на спусках нет столпотворения — самое хорошее время для отдыха.
Некоторые туристы любят спонтанные поездки, спланированные за день-два до выезда. Для них прекрасно подходят туры в страны с безвизовым режимом. В Абхазии во втором месяце весны еще прохладно, но прекрасная природа уже проснулась, а озеро Рица отлично смотрится в любое время года.
Грузия — бюджетное направление для отдыха в апреле, где в это время может быть еще прохладно. Однако это не помешает насладиться легендарной местной кухней, экскурсиями по старинным монастырям и горными пейзажами.
Не обязательно отправляться за границу, чтобы проникнуться весенним настроением. В России тоже есть места, где отдых в апреле будет идеальным решением. Например, в Крыму, где на середину весны приходится пора цветения самых разных растений. Всесезонный курорт Сочи принимает гостей в любое время года, здесь тоже можно прекрасно отдохнуть.
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