Чем органические продукты отличаются от неорганических — какие полезнее

Органические продукты — отдельная категория. В нее попадают только те продукты, которые соответствующим образом сертифицированы, то есть выращены без использования пестицидов, искусственных удобрений. Кроме того, органические продукты не должны содержать ГМО (генно-модифицированных организмов). Еще одно требование, которое предъявляется к органическим продуктам, — они должны быть выращены исключительно в почве, в которой не содержались запрещенные компоненты как минимум в течение 3 лет до момента сбора урожая. Допустимым является применение только нетоксичных препаратов.