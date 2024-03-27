Чем органические продукты отличаются от неорганических — какие полезнее

Posted 27 марта, 04:00
Published 27 марта, 04:00
Modified 9 сентября, 20:50
Updated 9 сентября, 20:50
Органические продукты — отдельная категория. В нее попадают только те продукты, которые соответствующим образом сертифицированы, то есть выращены без использования пестицидов, искусственных удобрений. Кроме того, органические продукты не должны содержать ГМО (генно-модифицированных организмов). Еще одно требование, которое предъявляется к органическим продуктам, — они должны быть выращены исключительно в почве, в которой не содержались запрещенные компоненты как минимум в течение 3 лет до момента сбора урожая. Допустимым является применение только нетоксичных препаратов.
Молочные продукты, мясо, которые представлены в категории органических, должны быть изготовлены посредством выращивания домашнего скота, питающегося соответствующими кормами, то есть без содержания антибиотиков и гормонов. Продукты питания в упаковке, к примеру органическое мороженое, печенье, не должны содержать синтетических ароматизаторов и консервантов.
Может показаться, что органические и просто натуральные продукты — это одно и то же, однако маркировка об отсутствии пестицидов вовсе не означает, что тот или иной продовольственный товар можно отнести к соответствующей категории. Органические продукты распознаются исключительно по наличию специальной маркировки, которую присваивает соответствующая организация. Поскольку стандарты производства органических продуктов имеют свою специфику, оно в комплексе получается более затратным. Таким образом, стоимость органических продуктов тоже выше.
Есть мнение, что органические продукты более полезны, чем неорганические, поскольку содержание питательных веществ, микроэлементов в них выше. К примеру, в органических продуктах больше антиоксидантов, чем в неорганических. Кроме того, неорганические продукты не показаны к употреблению людям с аллергией, тогда как органические продукты им употреблять можно. Они оказывают на организм благоприятное влияние, способствуют уменьшению симптомов аллергии.
В целом неорганические продукты, если они содержат антибиотики, пестициды, гормоны, неполезны для организма человека. Так что можно сделать вывод о том, что органические продукты действительно полезнее, чем неорганические.
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