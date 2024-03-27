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Posted 27 марта, 04:00

Published 27 марта, 04:00

Modified 9 сентября, 20:50

Updated 9 сентября, 20:50

Чем органические продукты отличаются от неорганических — какие полезнее

Чем органические продукты отличаются от неорганических — какие полезнее

27 марта 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Чем органические продукты отличаются от неорганических — какие полезнее
Продукты органические и неорганические — чем они отличаются друг от друга? Какие считаются более полезными? Попробуем разобраться вместе в этом материале.

Органические продукты — что это

Органические продукты — отдельная категория. В нее попадают только те продукты, которые соответствующим образом сертифицированы, то есть выращены без использования пестицидов, искусственных удобрений. Кроме того, органические продукты не должны содержать ГМО (генно-модифицированных организмов). Еще одно требование, которое предъявляется к органическим продуктам, — они должны быть выращены исключительно в почве, в которой не содержались запрещенные компоненты как минимум в течение 3 лет до момента сбора урожая. Допустимым является применение только нетоксичных препаратов.

Молочные продукты, мясо, которые представлены в категории органических, должны быть изготовлены посредством выращивания домашнего скота, питающегося соответствующими кормами, то есть без содержания антибиотиков и гормонов. Продукты питания в упаковке, к примеру органическое мороженое, печенье, не должны содержать синтетических ароматизаторов и консервантов.

Органические продукты не должны содержать ГМООрганические продукты не должны содержать ГМО
Органические продукты не должны содержать ГМО. Фото: Изображение Midjourney

Чем органические продукты отличаются от натуральных

Может показаться, что органические и просто натуральные продукты — это одно и то же, однако маркировка об отсутствии пестицидов вовсе не означает, что тот или иной продовольственный товар можно отнести к соответствующей категории. Органические продукты распознаются исключительно по наличию специальной маркировки, которую присваивает соответствующая организация. Поскольку стандарты производства органических продуктов имеют свою специфику, оно в комплексе получается более затратным. Таким образом, стоимость органических продуктов тоже выше.

Органические продукты распознаются исключительно по наличию специальной маркировкиОрганические продукты распознаются исключительно по наличию специальной маркировки
Органические продукты распознаются исключительно по наличию специальной маркировки. Фото: soz.bio

Что полезнее

Есть мнение, что органические продукты более полезны, чем неорганические, поскольку содержание питательных веществ, микроэлементов в них выше. К примеру, в органических продуктах больше антиоксидантов, чем в неорганических. Кроме того, неорганические продукты не показаны к употреблению людям с аллергией, тогда как органические продукты им употреблять можно. Они оказывают на организм благоприятное влияние, способствуют уменьшению симптомов аллергии.

В целом неорганические продукты, если они содержат антибиотики, пестициды, гормоны, неполезны для организма человека. Так что можно сделать вывод о том, что органические продукты действительно полезнее, чем неорганические.

#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов
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