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Posted 27 марта, 12:00

Published 27 марта, 12:00

Modified 9 сентября, 20:54

Updated 9 сентября, 20:54

Три вкусных завтрака, которые можно приготовить с вечера

3 вкусных завтрака, которые можно приготовить с вечера

27 марта 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Три вкусных завтрака, которые можно приготовить с вечера
Завтрак — самый важный прием пищи, о чем напоминают диетологи. Вовсе необязательно тратить на его приготовление время, которого с утра никогда не хватает: завтрак можно сделать накануне вечером. Рассказываем о нескольких вкусных и полезных вариантах завтрака, которые можно приготовить с вечера.

Энергетические батончики

Цельнозерновые батончики к завтраку, конечно, можно приобрести в магазине в готовом виде, однако можно приготовить их самостоятельно, например, с вечера. На это уйдет минимум времени — рецепт очень простой и быстрый.

Что нужно для приготовления:

  • овсяные хлопья — 1 стакан;
  • овсяная мука — половина стакана;
  • сухофрукты — 1 горсть;
  • шоколад (горький) — 3–4 дольки;
  • молоко — треть стакана;
  • мед, оливковое масло, корица и соль.

Рецепт:

Ингредиенты смешиваются отдельно — жидкие и сухие. Обе части соединяются и тщательно перемешиваются до однородной массы. Готовое тесто тонким и ровным слоем выкладывается на противень, предварительно застеленный кулинарной бумагой. Духовка разогревается до температуры 180 градусов, батончики выпекаются в течение 20–30 минут. Далее тесто аккуратно нарезается ровными брусками, которые нужно перевернуть и оставить в таком виде в духовке еще на несколько минут.

Цельнозерновые батончики к завтракуЦельнозерновые батончики к завтраку
Цельнозерновые батончики к завтраку. Фото: Изображение Midjourney

Фрукты

Завтрак из фруктов можно с уверенностью назвать одним из самых полезных вариантов. Его тоже можно приготовить с вечера. Все, что потребуется для вкусного и питательного завтрака, заряжающего энергией, — йогурт (натуральный, без добавок) и, собственно, любые фрукты.

Все, что потребуется для вкусного и питательного завтрака — йогурт и фруктыВсе, что потребуется для вкусного и питательного завтрака — йогурт и фрукты
Все, что потребуется для вкусного и питательного завтрака — йогурт и фрукты. Фото: Изображение Midjourney

Омлет с грибами

С вечера на завтрак можно приготовить вкусный и полезный омлет по итальянскому рецепту. Ингредиенты могут быть любыми. Приготовленное с вечера блюдо утром будет достаточно просто разогреть — и завтрак уже на столе.

Что потребуется для приготовления итальянского омлета к завтраку:

  • яйца — 4 штуки;
  • грибы, например лисички, — 300–400 г;
  • луковица — 1 штука;
  • тертый сыр — 1 ложка (столовая).

Рецепт:

Грибы нарезаются мелко и обжариваются на оливковом масле вместе с луком, в процессе можно добавить перец и соль. Яйца смешиваются с тертым сыром, тщательно взбиваются. Масса заливается в емкость с грибами. Духовка разогревается до температуры 180 градусов, туда ставится емкость, блюдо к завтраку запекается в течение 10–15 минут.

С вечера на завтрак можно приготовить вкусный и полезный омлет по итальянскому рецепту.С вечера на завтрак можно приготовить вкусный и полезный омлет по итальянскому рецепту.
С вечера на завтрак можно приготовить вкусный и полезный омлет по итальянскому рецепту.. Фото: Изображение Midjourney
#Питание#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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