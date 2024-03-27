3 вкусных завтрака, которые можно приготовить с вечера

Энергетические батончики Фрукты Омлет с грибами

Завтрак — самый важный прием пищи, о чем напоминают диетологи. Вовсе необязательно тратить на его приготовление время, которого с утра никогда не хватает: завтрак можно сделать накануне вечером. Рассказываем о нескольких вкусных и полезных вариантах завтрака, которые можно приготовить с вечера.