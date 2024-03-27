3 вкусных завтрака, которые можно приготовить с вечера

Posted 27 марта, 12:00
Published 27 марта, 12:00
Modified 9 сентября, 20:54
Updated 9 сентября, 20:54
Цельнозерновые батончики к завтраку, конечно, можно приобрести в магазине в готовом виде, однако можно приготовить их самостоятельно, например, с вечера. На это уйдет минимум времени — рецепт очень простой и быстрый.
Что нужно для приготовления:
Рецепт:
Ингредиенты смешиваются отдельно — жидкие и сухие. Обе части соединяются и тщательно перемешиваются до однородной массы. Готовое тесто тонким и ровным слоем выкладывается на противень, предварительно застеленный кулинарной бумагой. Духовка разогревается до температуры 180 градусов, батончики выпекаются в течение 20–30 минут. Далее тесто аккуратно нарезается ровными брусками, которые нужно перевернуть и оставить в таком виде в духовке еще на несколько минут.
Завтрак из фруктов можно с уверенностью назвать одним из самых полезных вариантов. Его тоже можно приготовить с вечера. Все, что потребуется для вкусного и питательного завтрака, заряжающего энергией, — йогурт (натуральный, без добавок) и, собственно, любые фрукты.
С вечера на завтрак можно приготовить вкусный и полезный омлет по итальянскому рецепту. Ингредиенты могут быть любыми. Приготовленное с вечера блюдо утром будет достаточно просто разогреть — и завтрак уже на столе.
Что потребуется для приготовления итальянского омлета к завтраку:
Рецепт:
Грибы нарезаются мелко и обжариваются на оливковом масле вместе с луком, в процессе можно добавить перец и соль. Яйца смешиваются с тертым сыром, тщательно взбиваются. Масса заливается в емкость с грибами. Духовка разогревается до температуры 180 градусов, туда ставится емкость, блюдо к завтраку запекается в течение 10–15 минут.
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