Частые причины головной боли и чем может быть опасен частый прием обезболивающих

Posted 26 марта, 03:00
Published 26 марта, 03:00
Modified 9 сентября, 20:47
Updated 9 сентября, 20:47
Медики насчитывают более 20 причин, которые могут вызывать головные боли. Их могут спровоцировать изменения артериального давления, патологии позвоночника и шейного отдела, последствия травмы, интоксикация, патологии головного мозга и др.
Рассмотрим самые частые причины головных болей (цефалгии).
Примерно одна треть пациентов, жалующихся на цефалгию, испытывают ее из-за мигрени. Природа этой патологии до сих пор не установлена — мигрень могут вызывать эмоциональные факторы, стресс, физическое перенапряжение, нарушения режима и питания, ПМС, изменения метеоусловий и др.
Характеризуется изнурительными болями в левой или правой части головы. Нередко сопровождается тошнотой, рвотой, дезориентацией.
Мигрени не проходят самостоятельно. Для лечения обязательно обращаться к врачу.
В 30% случаев цефалгия связана с нервным перенапряжением. Ее могут вызывать длительный стресс, постоянная депрессия, бессонница, тревога. Характеризуется тупыми, монотонными болевыми ощущениями, сопровождающимися постоянной усталостью, ухудшением сна и аппетита, снижением работоспособности.
Приступы не такие сильные, как при мигрени, но они могут длиться достаточно продолжительное время, поэтому нуждаются в лечении.
Такое состояние может быть спровоцировано любыми инфекционными заболеваниями: ОРВИ, гриппом, отитом, пульпитом, гинекологическими инфекциями. Цефалгия проходит после излечения основного заболевания, ставшего ее причиной.
Многие пытаются избавиться от цефалгии с помощью обезболивающих препаратов. Но это разумно только в том случае, когда вы выяснили причину цефалгии и если головные боли не тревожат вас слишком длительное время.
В ином случае длительный прием обезболивающих может оказать обратное действие и стать причиной постоянных головных болей. Этот эффект носит название «лекарственный азбус», и он довольно распространен в нашей стране, поскольку люди в последнюю очередь обращаются к врачу, пытаясь лечиться самостоятельно с помощью анальгетиков.
От лекарственного азбуса нелегко избавиться, поскольку после отмены обезболивающего человек начинает чувствовать себя хуже. Самому этот порочный круг не разорвать, нужно обратиться за лечением к врачу-неврологу.
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