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Posted 26 марта, 03:00

Published 26 марта, 03:00

Modified 9 сентября, 20:47

Updated 9 сентября, 20:47

Частые причины головной боли и чем может быть опасен частый прием обезболивающих

Частые причины головной боли и чем может быть опасен частый прием обезболивающих

26 марта 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
Частые причины головной боли и чем может быть опасен частый прием обезболивающих
По какой причине может болеть голова и можно ли такое состояние лечить самостоятельно? Чем опасен длительный прием обезболивающих и как избавиться от лекарственной зависимости?

Причины головной боли

Медики насчитывают более 20 причин, которые могут вызывать головные боли. Их могут спровоцировать изменения артериального давления, патологии позвоночника и шейного отдела, последствия травмы, интоксикация, патологии головного мозга и др.

Рассмотрим самые частые причины головных болей (цефалгии).

Мигрень

Примерно одна треть пациентов, жалующихся на цефалгию, испытывают ее из-за мигрени. Природа этой патологии до сих пор не установлена — мигрень могут вызывать эмоциональные факторы, стресс, физическое перенапряжение, нарушения режима и питания, ПМС, изменения метеоусловий и др.

Характеризуется изнурительными болями в левой или правой части головы. Нередко сопровождается тошнотой, рвотой, дезориентацией.

Мигрени не проходят самостоятельно. Для лечения обязательно обращаться к врачу.

В 30% случаев цефалгия связана с нервным перенапряжениемВ 30% случаев цефалгия связана с нервным перенапряжением
В 30% случаев цефалгия связана с нервным перенапряжением. Фото: Изображение Midjourney

Головная боль от напряжения

В 30% случаев цефалгия связана с нервным перенапряжением. Ее могут вызывать длительный стресс, постоянная депрессия, бессонница, тревога. Характеризуется тупыми, монотонными болевыми ощущениями, сопровождающимися постоянной усталостью, ухудшением сна и аппетита, снижением работоспособности.

Приступы не такие сильные, как при мигрени, но они могут длиться достаточно продолжительное время, поэтому нуждаются в лечении.

Головная боль при инфекциях

Такое состояние может быть спровоцировано любыми инфекционными заболеваниями: ОРВИ, гриппом, отитом, пульпитом, гинекологическими инфекциями. Цефалгия проходит после излечения основного заболевания, ставшего ее причиной.

Головная боль может быть спровоцировано любыми инфекционными заболеваниями:Головная боль может быть спровоцировано любыми инфекционными заболеваниями:
Головная боль может быть спровоцировано любыми инфекционными заболеваниями:. Фото: Изображение Midjourney

Может ли болеть голова от обезболивающих

Многие пытаются избавиться от цефалгии с помощью обезболивающих препаратов. Но это разумно только в том случае, когда вы выяснили причину цефалгии и если головные боли не тревожат вас слишком длительное время.

В ином случае длительный прием обезболивающих может оказать обратное действие и стать причиной постоянных головных болей. Этот эффект носит название «лекарственный азбус», и он довольно распространен в нашей стране, поскольку люди в последнюю очередь обращаются к врачу, пытаясь лечиться самостоятельно с помощью анальгетиков.

От лекарственного азбуса нелегко избавиться, поскольку после отмены обезболивающего человек начинает чувствовать себя хуже. Самому этот порочный круг не разорвать, нужно обратиться за лечением к врачу-неврологу.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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