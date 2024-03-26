Близкие Уткина были обеспокоены его самочувствием незадолго до смерти

Posted 26 марта, 11:59
Published 26 марта, 11:59
Modified 9 сентября, 20:49
Updated 9 сентября, 20:49
По словам Чепурина, в один из съемочных дней программы «Футбольный клуб» Уткин просматривал свой сценарий, размышлял о том, что будет говорить, и о других рабочих моментах. При этом комментатор решил сесть не на кресло, как обычно, а на диван, который расположен ниже. Потом ему было так трудно встать с него, что он попросил о помощи коллег. При этом сам Василий сказал: «Все! На фиг! Я тебя отрежу!» — и провел по пузу руками. Чепурин отметил, что Уткин был готов взяться за себя, но немножко не хватило времени, передает starhit.ru.
За несколько месяцев до смерти врачи рекомендовали Уткину похудеть. Напомним: на тот момент он уже весил более 200 килограммов. О том, что спортивный журналист решил-таки последовать рекомендациям специалистов, говорит его мартовский пост: «Убедили! Начинаю». Надпись сопровождается фотографией, на которой атлетичный человек высекает свое тело из жира. Однако через две недели Василия Уткина не станет. Он умер спустя несколько дней после своего 52-летия.
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