Близкие Уткина были обеспокоены его самочувствием незадолго до смерти

По словам Чепурина, в один из съемочных дней программы «Футбольный клуб» Уткин просматривал свой сценарий, размышлял о том, что будет говорить, и о других рабочих моментах. При этом комментатор решил сесть не на кресло, как обычно, а на диван, который расположен ниже. Потом ему было так трудно встать с него, что он попросил о помощи коллег. При этом сам Василий сказал: «Все! На фиг! Я тебя отрежу!» — и провел по пузу руками. Чепурин отметил, что Уткин был готов взяться за себя, но немножко не хватило времени, передает starhit.ru.