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Posted 25 марта, 12:30

Published 25 марта, 12:30

Modified 9 сентября, 20:45

Updated 9 сентября, 20:45

Три рецепта наивкуснейшего винегрета, который идеально подходит для поста

Топ-3 рецепта наивкуснейшего винегрета, который идеально подходит для поста

25 марта 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Три рецепта наивкуснейшего винегрета, который идеально подходит для поста
Винегрет, представляющий собой смесь вареных овощей с добавлением соленого огурца, знают и любят многие люди. Особенно актуально это блюдо сейчас, когда идет Великий пост, поскольку будучи заправленным растительным маслом, винегрет прекрасно подходит для постного питания.

Представляем вашему вниманию три рецепта этого вкусного и полезного блюда.

Классический

Для приготовления винегрета по классическому рецепту вам потребуется взять 5-6 картофелин среднего размера, 2-3 свеклы и парочку морковок, 3-4 соленых огурца, банку зеленого горошка и 1-2 небольших луковицы. Картофель, морковь и свеклу нужно сварить и порезать, но не очень мелко. К овощной смеси следует добавить нарезанный лук и горошек, после чего заправить винегрет не рафинированным подсолнечным маслом, посолить по вкусу и тщательно перемешать.

Для приготовления винегрета по классическому рецепту вам потребуется взять банку зеленого горошкаДля приготовления винегрета по классическому рецепту вам потребуется взять банку зеленого горошка
Для приготовления винегрета по классическому рецепту вам потребуется взять банку зеленого горошка. Фото: Изображение Midjourney

Диетический

Диетический рецепт винегрета предполагает отсутствие в блюде картофеля и замену его фасолью. Нужно будет взять одну большую свеклу, 3 соленых огурца, половину белой луковицы, по 200 г консервированных горошка и фасоли, а также морскую соль и черный молотый перец — по вкусу. Заправлять винегрет рекомендуется нерафинированным оливковым маслом.

Диетический рецепт винегрета предполагает отсутствие в блюде картофеля и замену его фасольюДиетический рецепт винегрета предполагает отсутствие в блюде картофеля и замену его фасолью
Диетический рецепт винегрета предполагает отсутствие в блюде картофеля и замену его фасолью. Фото: Изображение Midjourney

С квашеной капустой

А для того, чтобы приготовить всеми любимое овощное блюдо по этому рецепту, потребуется добавить к вареным моркови, свекле и картошке пару соленых огурцов, 250 г квашеной капусты, банку консервированной кукурузы, 1 синюю луковицу и соль с черным перцем по вкусу. Готовый винегрет нужно заправить растительным маслом.

Чтобы приготовить винегрет по этому рецепту, потребуется добавить к вареным овощам квашеную капустуЧтобы приготовить винегрет по этому рецепту, потребуется добавить к вареным овощам квашеную капусту
Чтобы приготовить винегрет по этому рецепту, потребуется добавить к вареным овощам квашеную капусту. Фото: Изображение Midjourney
#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов
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