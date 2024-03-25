Топ-3 рецепта наивкуснейшего винегрета, который идеально подходит для поста

Для приготовления винегрета по классическому рецепту вам потребуется взять 5-6 картофелин среднего размера, 2-3 свеклы и парочку морковок, 3-4 соленых огурца, банку зеленого горошка и 1-2 небольших луковицы. Картофель, морковь и свеклу нужно сварить и порезать, но не очень мелко. К овощной смеси следует добавить нарезанный лук и горошек, после чего заправить винегрет не рафинированным подсолнечным маслом, посолить по вкусу и тщательно перемешать.