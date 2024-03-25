Топ-3 рецепта наивкуснейшего винегрета, который идеально подходит для поста

Posted 25 марта, 12:30
Published 25 марта, 12:30
Modified 9 сентября, 20:45
Updated 9 сентября, 20:45
Представляем вашему вниманию три рецепта этого вкусного и полезного блюда.
Для приготовления винегрета по классическому рецепту вам потребуется взять 5-6 картофелин среднего размера, 2-3 свеклы и парочку морковок, 3-4 соленых огурца, банку зеленого горошка и 1-2 небольших луковицы. Картофель, морковь и свеклу нужно сварить и порезать, но не очень мелко. К овощной смеси следует добавить нарезанный лук и горошек, после чего заправить винегрет не рафинированным подсолнечным маслом, посолить по вкусу и тщательно перемешать.
Диетический рецепт винегрета предполагает отсутствие в блюде картофеля и замену его фасолью. Нужно будет взять одну большую свеклу, 3 соленых огурца, половину белой луковицы, по 200 г консервированных горошка и фасоли, а также морскую соль и черный молотый перец — по вкусу. Заправлять винегрет рекомендуется нерафинированным оливковым маслом.
А для того, чтобы приготовить всеми любимое овощное блюдо по этому рецепту, потребуется добавить к вареным моркови, свекле и картошке пару соленых огурцов, 250 г квашеной капусты, банку консервированной кукурузы, 1 синюю луковицу и соль с черным перцем по вкусу. Готовый винегрет нужно заправить растительным маслом.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14