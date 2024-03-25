Несколько оригинальных маршрутов путешествий из фильмов, которые нужно повторить

Posted 25 марта, 14:27
Published 25 марта, 14:27
Modified 9 сентября, 20:45
Updated 9 сентября, 20:45
Кинотур — один из самых актуальных трендов среди путешественников. Он заключается в следующем: за основу берется сценарий популярного фильма, составляется карта маршрута для поездки. Большая часть таких идей, как показывает практика, вполне реализуема.
Культовый фильм, который вдохновил на путешествия тысячи людей. Маршрут, по которому путешествует героиня Джулии Робертс, вполне можно повторить, причем как полностью, так и частично. Его основные пункты — Италия, Индия и Индонезия, остров Бали.
В Италии в рамках кинотура по мотивам этого фильма можно посетить Рим и его основные достопримечательности, в том числе фонтан Треви и Колизей, местные кафе и рестораны, насладиться архитектурой.
В Индии, если следовать сценарию фильма, следует отправиться в Нью-Дели, побывать на побережье или даже поближе познакомиться с местной духовной жизнью.
Что касается острова Бали, то по сценарию героиня фильма именно здесь находит свое счастье. Однако целью путешествия вполне может быть знакомство с местной живописной природой, промыслами.
Нашумевшая молодежная комедия стала культовой, и после ее выхода на экраны многие люди всех возрастов начали отправляться в подобные поездки.
Согласно сценарию фильма, конечная точка путешествия — Германия, до которой герои комедии добирались из Лондона через Париж, Рим, Амстердам и другие города. Безусловно, в нынешних условиях такое путешествие может быть достаточно сложным с точки зрения организации и перемещения между странами, однако обладатели виз вполне могут повторить этот маршрут, как минимум частично.
В европейских столицах, где по сценарию фильма «Евротур» оказывались герои комедии, есть что посмотреть. Это города с большим количеством достопримечательностей, музеев, парков. Однако стоит учитывать, что для путешествия строго по сценарию «Евротура» нужно закладывать немало времени — как минимум месяц.
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