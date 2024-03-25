Несколько оригинальных маршрутов путешествий из фильмов, которые нужно повторить

Согласно сценарию фильма, конечная точка путешествия — Германия, до которой герои комедии добирались из Лондона через Париж, Рим, Амстердам и другие города. Безусловно, в нынешних условиях такое путешествие может быть достаточно сложным с точки зрения организации и перемещения между странами, однако обладатели виз вполне могут повторить этот маршрут, как минимум частично.