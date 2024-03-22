Таксисты рассказали о странных и интересных историях на работе

Уже ночью таксист отвез своего последнего клиента, как увидел, что на обочине сидит парень его возраста и плачет. Водитель уточнил, что в тот период у него была депрессия, с которой он никак не мог справиться. Он остановился и решил узнать, что случилось у бедолаги. Оказалось, что ему нужно уехать в другой город, до которого не менее двух часов на машине, чтобы навестить отца, находящегося при смерти. При этом недавно супруга и дети парня погибли в автокатастрофе, вдобавок он потерял дом. У таксиста возникла сильная эмпатия — он решил довезти его до пункта назначения. Всю дорогу они молчали. По прибытии пассажир пытался расплатиться какими-то копейками, но таксист ничего не взял. Он рассказал, что был рад снять груз с плеч этого парня и осознавать, что кому-то еще нужен.