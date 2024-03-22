Таксисты рассказали о странных и интересных историях на работе

Posted 22 марта, 10:54
Published 22 марта, 10:54
Modified 9 сентября, 20:37
Updated 9 сентября, 20:37
Выполняя свой заказ, один водитель получил весьма неожиданное предложение от пассажира. Тот попросил сходить у него на заднем сиденье по-большому за 50 тысяч рублей. Чтобы убедить таксиста в том, что он не совсем сошел с ума, клиент заверил его, что сделает это на газетку. Водитель согласился.
Уже ночью таксист отвез своего последнего клиента, как увидел, что на обочине сидит парень его возраста и плачет. Водитель уточнил, что в тот период у него была депрессия, с которой он никак не мог справиться. Он остановился и решил узнать, что случилось у бедолаги. Оказалось, что ему нужно уехать в другой город, до которого не менее двух часов на машине, чтобы навестить отца, находящегося при смерти. При этом недавно супруга и дети парня погибли в автокатастрофе, вдобавок он потерял дом. У таксиста возникла сильная эмпатия — он решил довезти его до пункта назначения. Всю дорогу они молчали. По прибытии пассажир пытался расплатиться какими-то копейками, но таксист ничего не взял. Он рассказал, что был рад снять груз с плеч этого парня и осознавать, что кому-то еще нужен.
Водитель подслушал разговор двух адвокатов по разводам, которые представляли интересы противоположных сторон. Они не искали компромисс или способы договориться. Юристы всю дорогу обсуждали, как затянуть бракоразводный процесс. Кто-то из комментаторов отметил, что многие адвокаты получают почасовую оплату.
Таксист подвозил двух пассажиров-иностранцев, азиатской внешности, которые всю дорогу повторяли другу только одно слово — «карамель». Поездка длилась около часа, из которого они молчали только десять минут. Другой водитель рассказал, как его пассажирка — 20-летняя девушка — всю поездку говорила только одно словом — «блинчики». Ее друзья за нее извинялись.
Будучи студентом, молодой человек подрабатывал таксистом. В это время у него была девушка, которая через месяц отношений призналась ему в том, что параллельно встречается с немцем и вскоре к нему переедет. Она так и сделала. Через несколько месяцев этот таксист подвозил девушку и пьяного парня, который разговаривал по-немецки. Доехав до дома, иностранец проводил девушку и попросил таксиста отвезти к следующему месту, где его ждала другая пассия. Пьяный парень с акцентом похвастался, что здешние девушки к нему благосклонны. Таксист подвез его до дома, где жила его бывшая девушка. Как сказал сам герой, он не воспользовался шансом отомстить.
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