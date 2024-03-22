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Posted 22 марта, 10:54

Published 22 марта, 10:54

Modified 9 сентября, 20:37

Updated 9 сентября, 20:37

В Международный день таксиста расскажем несколько историй

Таксисты рассказали о странных и интересных историях на работе

22 марта 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
В Международный день таксиста расскажем несколько историй
Коммерческие тайны, измены, очень странные предложения за вознаграждение — все это может встретиться таксистам во время их работы. В Международный день таксиста расскажем несколько необычных и интересных историй, которыми водители делятся в соцсетях о своих клиентах.

«Выгодное» предложение

Выполняя свой заказ, один водитель получил весьма неожиданное предложение от пассажира. Тот попросил сходить у него на заднем сиденье по-большому за 50 тысяч рублей. Чтобы убедить таксиста в том, что он не совсем сошел с ума, клиент заверил его, что сделает это на газетку. Водитель согласился.

Таксист-психотерапевт

Уже ночью таксист отвез своего последнего клиента, как увидел, что на обочине сидит парень его возраста и плачет. Водитель уточнил, что в тот период у него была депрессия, с которой он никак не мог справиться. Он остановился и решил узнать, что случилось у бедолаги. Оказалось, что ему нужно уехать в другой город, до которого не менее двух часов на машине, чтобы навестить отца, находящегося при смерти. При этом недавно супруга и дети парня погибли в автокатастрофе, вдобавок он потерял дом. У таксиста возникла сильная эмпатия — он решил довезти его до пункта назначения. Всю дорогу они молчали. По прибытии пассажир пытался расплатиться какими-то копейками, но таксист ничего не взял. Он рассказал, что был рад снять груз с плеч этого парня и осознавать, что кому-то еще нужен.

Водитель подслушал разговор двух адвокатовВодитель подслушал разговор двух адвокатов
Водитель подслушал разговор двух адвокатов. Фото: Изображение Midjourney

Адвокатская нетайна

Водитель подслушал разговор двух адвокатов по разводам, которые представляли интересы противоположных сторон. Они не искали компромисс или способы договориться. Юристы всю дорогу обсуждали, как затянуть бракоразводный процесс. Кто-то из комментаторов отметил, что многие адвокаты получают почасовую оплату.

Странные сладкоежки

Таксист подвозил двух пассажиров-иностранцев, азиатской внешности, которые всю дорогу повторяли другу только одно слово — «карамель». Поездка длилась около часа, из которого они молчали только десять минут. Другой водитель рассказал, как его пассажирка — 20-летняя девушка — всю поездку говорила только одно словом — «блинчики». Ее друзья за нее извинялись.

Обоюдная измена

Будучи студентом, молодой человек подрабатывал таксистом. В это время у него была девушка, которая через месяц отношений призналась ему в том, что параллельно встречается с немцем и вскоре к нему переедет. Она так и сделала. Через несколько месяцев этот таксист подвозил девушку и пьяного парня, который разговаривал по-немецки. Доехав до дома, иностранец проводил девушку и попросил таксиста отвезти к следующему месту, где его ждала другая пассия. Пьяный парень с акцентом похвастался, что здешние девушки к нему благосклонны. Таксист подвез его до дома, где жила его бывшая девушка. Как сказал сам герой, он не воспользовался шансом отомстить.

#Общество#Все материалы авторов#Таксисты#Истории#Коммерческие тайны#Адвокаты#Измена#Психотерапевт
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