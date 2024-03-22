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Posted 22 марта, 11:39

Published 22 марта, 11:39

Modified 9 сентября, 20:38

Updated 9 сентября, 20:38

Насколько партнёр готов к появлению детей

Пять признаков, доказывающих неготовность партнёра к роли родителя

22 марта 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
Насколько партнёр готов к появлению детей
Психолог из Йельского университета Алан Каздин предупредил родителей о том, что их поведение имеет важное значение для детей, так как те склонны копировать поведение взрослых.

Именно поэтому посыл «поступайте, как я говорю, а не как поступаю сам» не работает. Если партнёр несдержан, не умеет контролировать свои эмоции и постоянно раскрывает тайны, он будет плохим родителем.

Признак 1. Неумение устанавливать границы

Если человек не может устанавливать границы со взрослыми, то с детьми возникнет аналогичная ситуация. Речь идёт о фамильярности, стремлении делиться важной информацией с незнакомцами и не только. Копирование такого поведения негативно отразится на ребёнке, в том числе на его эмоциональном развитии. Эксперты рекомендуют устанавливать для детей жёсткие ограничения. Именно так делают ответственные родители.

Признак 2. Контроль на микроуровне

Постоянные советы на тему ведения домашнего хозяйства и повседневного быта могут быть перенесены на детей. При этом психологи уже давно придумали термин «микроменеджмент» и определили, что он негативно влияет на развитие ребёнка. Контроль на микроуровне замедляет развитие не только когнитивных, но и эмоциональных навыков. И наоборот — если детям дать определённую свободу, они лучше и быстрее развиваются.

Признак 3. Неумение справляться с домашними обязанностями

В 2016 году специалисты Pew Research Center провели опрос, показавший, что совместное выполнение домашних обязанностей является третьим по важности фактором успешного брака. Перед этим только общие интересы и секс.

Человек, который не в состоянии планировать собственные обязанности в доме, едва ли сможет привить данный навык ребёнку. При этом работа по дому подразумевает умение отказаться от личного в пользу общего, дисциплинированность, в какой-то мере это даже основа будущего карьерного роста.

Если партнёр излишне эмоционально реагирует на мелочиЕсли партнёр излишне эмоционально реагирует на мелочи
Если партнёр излишне эмоционально реагирует на мелочи. Фото: Изображение Midjourney

Признак 4. Сильная эмоциональность

Если партнёр излишне эмоционально реагирует на мелочи, вроде пореза бумагой или сцены в фильме, он может передать такой шаблон поведения детям. Это способно помешать им вырасти уравновешенными людьми.

Исследования показали, что дети, воспитанные родителями, которые были склонны к депрессии, наследовали эту склонность, что существенно осложняло их взрослую жизнь. Эмоции важны, но также важно не показывать чрезмерную эмоциональность.

Признак 5. Партнёр не понимает ваши чувства

Отсутствие эмпатии является краеугольной чертой нарциссического расстройства личности. В колледже Смита провели исследование, показавшее, что воспитанные родителями с ослабленной эмпатией дети имели заниженную самооценку и проблемы с установлением нормальных отношений.

Именно эмпатия позволяет находить общий язык не только с партнёром, но и с детьми. Также психологи рекомендуют использовать в общении с ребёнком технику отзеркаливания. Отражая его чувства, взрослый показывает, что понимает, что того беспокоит.

#Общество#Все материалы авторов#Партнер#Родительство#Границы#Контроль#Эмоциональность#Эмпатия
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