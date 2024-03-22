Пять признаков, доказывающих неготовность партнёра к роли родителя

Постоянные советы на тему ведения домашнего хозяйства и повседневного быта могут быть перенесены на детей. При этом психологи уже давно придумали термин «микроменеджмент» и определили, что он негативно влияет на развитие ребёнка. Контроль на микроуровне замедляет развитие не только когнитивных, но и эмоциональных навыков. И наоборот — если детям дать определённую свободу, они лучше и быстрее развиваются.