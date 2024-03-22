Пять признаков, доказывающих неготовность партнёра к роли родителя

Posted 22 марта, 11:39
Published 22 марта, 11:39
Modified 9 сентября, 20:38
Updated 9 сентября, 20:38
Именно поэтому посыл «поступайте, как я говорю, а не как поступаю сам» не работает. Если партнёр несдержан, не умеет контролировать свои эмоции и постоянно раскрывает тайны, он будет плохим родителем.
Если человек не может устанавливать границы со взрослыми, то с детьми возникнет аналогичная ситуация. Речь идёт о фамильярности, стремлении делиться важной информацией с незнакомцами и не только. Копирование такого поведения негативно отразится на ребёнке, в том числе на его эмоциональном развитии. Эксперты рекомендуют устанавливать для детей жёсткие ограничения. Именно так делают ответственные родители.
Постоянные советы на тему ведения домашнего хозяйства и повседневного быта могут быть перенесены на детей. При этом психологи уже давно придумали термин «микроменеджмент» и определили, что он негативно влияет на развитие ребёнка. Контроль на микроуровне замедляет развитие не только когнитивных, но и эмоциональных навыков. И наоборот — если детям дать определённую свободу, они лучше и быстрее развиваются.
В 2016 году специалисты Pew Research Center провели опрос, показавший, что совместное выполнение домашних обязанностей является третьим по важности фактором успешного брака. Перед этим только общие интересы и секс.
Человек, который не в состоянии планировать собственные обязанности в доме, едва ли сможет привить данный навык ребёнку. При этом работа по дому подразумевает умение отказаться от личного в пользу общего, дисциплинированность, в какой-то мере это даже основа будущего карьерного роста.
Если партнёр излишне эмоционально реагирует на мелочи, вроде пореза бумагой или сцены в фильме, он может передать такой шаблон поведения детям. Это способно помешать им вырасти уравновешенными людьми.
Исследования показали, что дети, воспитанные родителями, которые были склонны к депрессии, наследовали эту склонность, что существенно осложняло их взрослую жизнь. Эмоции важны, но также важно не показывать чрезмерную эмоциональность.
Отсутствие эмпатии является краеугольной чертой нарциссического расстройства личности. В колледже Смита провели исследование, показавшее, что воспитанные родителями с ослабленной эмпатией дети имели заниженную самооценку и проблемы с установлением нормальных отношений.
Именно эмпатия позволяет находить общий язык не только с партнёром, но и с детьми. Также психологи рекомендуют использовать в общении с ребёнком технику отзеркаливания. Отражая его чувства, взрослый показывает, что понимает, что того беспокоит.
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