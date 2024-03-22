Прерывистое голодание может привести к диабету и сердечному приступу

Posted 22 марта, 05:10
Published 22 марта, 05:10
Modified 9 сентября, 20:31
Updated 9 сентября, 20:31
Однако исследования показали, что из-за пропуска своевременного приема пищи, в том числе отсрочки завтрака, может развиться диабет второго типа. Негативно такое питание отражается и на сердечно-сосудистой системе.
Прерывистое голодание способствует снижению веса и позволяет регулировать содержание грелина и лептина — гормонов, отвечающих за чувство голода и сытости в организме. Кроме этого, такой способ питания дает людям заряд бодрости. Например, люди, которые принимают пищу на протяжении 10 часов в сутки, чувствуют себя энергичнее тех, кто растягивает прием пищи на 16 часов. К такому выводу в 2023 году пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, которые исследовали связь режима питания и самочувствия у 37 тысяч человек.
Еще один важный момент — это регулярность приема пищи. Так, питание по расписанию дает больше преимуществ по сравнению с приемом пищи в разное время.
Доказано, что при прерывистом голодании снижается уровень сахара в крови и резистентность к инсулину. Однако для людей, страдающих диабетом второго типа, такая диета не подходит.
Прерывистое голодание предполагает ограничение приема пищи по времени. Интервалы могут быть разными. Кто-то питается в течение четырех часов в сутки, кто-то — в течение шести, а у кого-то эти периоды составляют по восемь часов.
Несмотря на все преимущества этой диеты, в долгосрочной перспективе она может нанести вред организму. В частности, речь идет о развитии сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
На конференции Американской ассоциации сердца Lifestyle Scientific Sessions 2024 ученые рассказали, что последствиями интервального голодания могут стать инсульты и инфаркты. В ходе исследования ученые сопоставляли рацион питания 20 тысяч взрослых с данными о смертности за период с 2003 по 2018 год. Согласно полученным результатам, приверженцы прерывистого голодания более чем на 90% чаще умирали от заболеваний сердца и сосудов.
Еще один риск прерывистого голодания — развитие диабета второго типа. Дело в том, что придерживающиеся такого режима питания люди пропускают завтрак или смещают его на более позднее время.
В журнале Journal of Epidemiology в 2023 году было опубликовано исследование французских и испанских ученых. Они выявили, что у людей, завтракающих до 8 часов утра, на 59% снижается риск развития диабета второго типа.
В исследовании приняли участие 100 тысяч взрослых. Выборка была преимущественно женской (79%). За испытуемыми наблюдали в течение семи лет. За этот период было зафиксировано около 1 тысячи новых случаев диабета второго типа. Ученые пришли к выводу, что в группе, которая предпочитала завтракать после 9 часов утра, это заболевание развивалось на 59% чаще по сравнению с группой участников, которые ели в более раннее время.
Эксперты предупреждают, что прерывистое голодание однозначно противопоказано диабетикам, женщинам в период беременности, а также пациентам при восстановлении после болезни.
В числе краткосрочных рисков такой диеты — головные боли, усталость, головокружение и обезвоживание.
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