Прерывистое голодание может привести к диабету и сердечному приступу

Прерывистое голодание способствует снижению веса и позволяет регулировать содержание грелина и лептина — гормонов, отвечающих за чувство голода и сытости в организме. Кроме этого, такой способ питания дает людям заряд бодрости. Например, люди, которые принимают пищу на протяжении 10 часов в сутки, чувствуют себя энергичнее тех, кто растягивает прием пищи на 16 часов. К такому выводу в 2023 году пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, которые исследовали связь режима питания и самочувствия у 37 тысяч человек.