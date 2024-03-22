«Не скрывают морщин»: кто из знаменитостей против уколов красоты и пластики

Как бы мы ни хотели видеть красотку Джулию Робертс вечно молодой, годы бегут и время берет свое. Но звезда не стремится скрыть признаки возраста: сеточку морщин у глаз, заломы на лбу и переносице. Этим актриса доказывает, что ей чужды идеи омоложения при помощи операций, подтяжек, филлеров, ботокса и гиалуронки. Нужно довольствоваться своей внешностью в любом возрасте — таков ее девиз. За сияющую кожу Джулии отвечают солнцезащитные кремы и интенсивное увлажнение.