«Не скрывают морщин»: кто из знаменитостей против уколов красоты и пластики

Posted 22 марта, 13:30
Published 22 марта, 13:30
Modified 9 сентября, 20:37
Updated 9 сентября, 20:37
Но есть знаменитости, которые выше таких стереотипов и ставят во главу угла собственную индивидуальность и естественность.
Одна из самых ярых противниц пластической хирургии, инъекций ботокса и всего того, чем напичкан прейскурант косметологических клиник. Кейт Уинслет любит повторять во всех интервью:
«Я актриса и не хочу, чтобы мое лицо превратилось в застывшую маску».
Знаменитость действительно не стесняется своих морщин и даже запрещает ретушировать себя на постерах и киноафишах. Звезда — за естественное старение, которому не противоречит грамотная забота о коже, чтобы выглядеть свежей и ухоженной.
Как бы мы ни хотели видеть красотку Джулию Робертс вечно молодой, годы бегут и время берет свое. Но звезда не стремится скрыть признаки возраста: сеточку морщин у глаз, заломы на лбу и переносице. Этим актриса доказывает, что ей чужды идеи омоложения при помощи операций, подтяжек, филлеров, ботокса и гиалуронки. Нужно довольствоваться своей внешностью в любом возрасте — таков ее девиз. За сияющую кожу Джулии отвечают солнцезащитные кремы и интенсивное увлажнение.
Актриса и модель, много лет бывшая амбассадором ведущего Дома французской косметики, Изабелла Росселлини пропагандирует естественное старение и категорически отказывается от процедур красоты. Знаменитость живет на собственной ферме в экологически чистом месте, питается натуральным продуктами, которые сама же выращивает. Искусственное омоложение кажется ей противоестественным в рамках выбранного ею образа жизни.
Британская знаменитость признается, что никогда не делала пластических операций и не колола ботокс. Глядя на ее живую естественную мимику, в этом не возникает никаких сомнений. При этом звезда всем своим видом подтверждает тот факт, что женщина должна быть ухожена в любом возрасте. Ее лицо — это результат работы над собой, правильного питания, питьевого режима, лимфодренажного массажа и уходовых процедур.
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