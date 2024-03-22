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Posted 22 марта, 13:30

Published 22 марта, 13:30

Modified 9 сентября, 20:37

Updated 9 сентября, 20:37

«Не скрывают морщин»: кто из знаменитостей против уколов красоты и пластики

«Не скрывают морщин»: кто из знаменитостей против уколов красоты и пластики

22 марта 2024, 13:30
Фото: kinopoisk.ru, phantom-elmundo.unidadeditorial.es, nur.kz
«Не скрывают морщин»: кто из знаменитостей против уколов красоты и пластики
Будучи медийными персонами, актрисы и певицы вынуждены постоянно прибегать к услугам пластических хирургов и косметологов, ведь поклонники не должны видеть признаков старения на лице кумиров.

Но есть знаменитости, которые выше таких стереотипов и ставят во главу угла собственную индивидуальность и естественность.

Кейт Уинслет

Одна из самых ярых противниц пластической хирургии, инъекций ботокса и всего того, чем напичкан прейскурант косметологических клиник. Кейт Уинслет любит повторять во всех интервью:

«Я актриса и не хочу, чтобы мое лицо превратилось в застывшую маску».

Знаменитость действительно не стесняется своих морщин и даже запрещает ретушировать себя на постерах и киноафишах. Звезда — за естественное старение, которому не противоречит грамотная забота о коже, чтобы выглядеть свежей и ухоженной.

Джулия Робертс

Как бы мы ни хотели видеть красотку Джулию Робертс вечно молодой, годы бегут и время берет свое. Но звезда не стремится скрыть признаки возраста: сеточку морщин у глаз, заломы на лбу и переносице. Этим актриса доказывает, что ей чужды идеи омоложения при помощи операций, подтяжек, филлеров, ботокса и гиалуронки. Нужно довольствоваться своей внешностью в любом возрасте — таков ее девиз. За сияющую кожу Джулии отвечают солнцезащитные кремы и интенсивное увлажнение.

Изабелла Росселлини

Актриса и модель, много лет бывшая амбассадором ведущего Дома французской косметики, Изабелла Росселлини пропагандирует естественное старение и категорически отказывается от процедур красоты. Знаменитость живет на собственной ферме в экологически чистом месте, питается натуральным продуктами, которые сама же выращивает. Искусственное омоложение кажется ей противоестественным в рамках выбранного ею образа жизни.

Рэйчел Вайс

Британская знаменитость признается, что никогда не делала пластических операций и не колола ботокс. Глядя на ее живую естественную мимику, в этом не возникает никаких сомнений. При этом звезда всем своим видом подтверждает тот факт, что женщина должна быть ухожена в любом возрасте. Ее лицо — это результат работы над собой, правильного питания, питьевого режима, лимфодренажного массажа и уходовых процедур.

#Знаменитости#Красота#Все материалы авторов#Пластическая хирургия
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