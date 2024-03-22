Какую роль равноправие играет в ваших отношениях?

Все четыре исследования показали, что личная власть вызывает у состоящих в отношениях людей большую удовлетворенность. Люди, которые были уверены, что имеют право голоса в паре, чувствовали себя более счастливыми. Примечательно, что удовлетворение от отношений люди испытывали не только от ощущения собственной власти, но и от власти партнера. То есть люди, чьи партнеры чувствовали свою власть, были более удовлетворены.