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Posted 22 марта, 20:19

Published 22 марта, 20:19

Modified 9 сентября, 20:40

Updated 9 сентября, 20:40

Какую роль равноправие играет в ваших отношениях?

Какую роль равноправие играет в ваших отношениях?

22 марта 2024, 20:19
Фото: Изображение Midjourney
Новое исследование Роберта Кернера и Астрид Шютц, недавно опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, поднимает тему равноправия в романтических отношениях.

Большинство людей стремятся в своих отношениях именно к такой ситуации, когда оба партнера имеют равное право голоса, а важные решения принимаются сообща.

Ранние исследования показывали, что люди чувствуют себя счастливее при уверенности в контроле над своей жизнью. Поэтому чувство власти в любовных отношениях важно для каждого, кто хочет иметь право голоса при принятии важных решений. Не столь важно, контролирует ли человек ситуацию на самом деле, как-то, что он ощущает себя достаточно значимым для этого.

Терапевтам, помогающим супружеским парам работать над отношениями, зачастую советуют обращать внимание на баланс сил между партнерами. Ряд исследований выявили, что пары с дисбалансом власти не испытывают удовлетворения от отношений. При этом до конца непонятно, что важнее людям — ощущать свою власть в целом или не чувствовать себя более слабым, чем партнер.

Для создания статьи Кернер и Шютц организовали четыре исследования с участием одной тысячи пар. Партнеры должны были охарактеризовать свою удовлетворенность отношениями или сексуальную удовлетворенность, а также описать их личное ощущение власти в паре. В вопросах, касающихся власти, респонденты должны были положительно или отрицательно дать ответ на такие утверждения, как «В отношениях с партнером я могу заставить его прислушаться к моим словам» и «Если я хочу, я могу принимать решения».

Все четыре исследования показали, что личная власть вызывает у состоящих в отношениях людей большую удовлетворенность. Люди, которые были уверены, что имеют право голоса в паре, чувствовали себя более счастливыми. Примечательно, что удовлетворение от отношений люди испытывали не только от ощущения собственной власти, но и от власти партнера. То есть люди, чьи партнеры чувствовали свою власть, были более удовлетворены.

При этом не удалось доказать, что оба партнера, имеющие одинаковую власть в отношениях, ощущают себя более удовлетворенными. Присутствие равной власти у двух состоящих в паре людей или несоответствие власти не влияло на удовлетворенность отношениями.

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