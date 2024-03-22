Какие четыре события в личной жизни человека способны поменять его личность

Posted 22 марта, 19:21
Published 22 марта, 19:21
Modified 9 сентября, 20:40
Updated 9 сентября, 20:40
Человек, находящийся в стабильном состоянии психики, зачастую не замечает личностных изменений в себе и своем окружении. Для него сговорчивые друзья по-прежнему сговорчивы, экстравертные друзья также остаются экстравертными. Однако стоит обратить внимание, какие изменения происходят, например, с подругой, которая обручилась, или с коллегой, проходящим через развод.
Несмотря на устойчивые основные черты характера, личные обстоятельства подталкивают индивидуальность человека к изменениям.
Можно сказать, что на личности человека сказывается выбор его окружения, а после уже само окружение начинает влиять на его личность. Также изменения связаны с определенными жизненными этапами — окончание учебного заведения, смена работы или повышение по службе, переезд в другой город, вступление в футбольную лигу и т. п. И на этом фоне события, связанные с любовью, играют особое значение для внутреннего «я».
Последний систематический обзор и мета-анализ данной темы был проведен на основе 40 исследований 120 тысяч участников. Изучались изменения по пяти основным личностным качествам: экстраверсии (т. е. разговорчивости, энтузиазме), открытости новому опыту, добросовестности, невротизме (т. е. низкой эмоциональной стабильности) и соглашательстве.
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