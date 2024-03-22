Какие четыре события в личной жизни человека способны поменять его личность

Можно сказать, что на личности человека сказывается выбор его окружения, а после уже само окружение начинает влиять на его личность. Также изменения связаны с определенными жизненными этапами — окончание учебного заведения, смена работы или повышение по службе, переезд в другой город, вступление в футбольную лигу и т. п. И на этом фоне события, связанные с любовью, играют особое значение для внутреннего «я».