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Posted 22 марта, 19:21

Published 22 марта, 19:21

Modified 9 сентября, 20:40

Updated 9 сентября, 20:40

Какие четыре события в личной жизни человека способны поменять его личность

Какие четыре события в личной жизни человека способны поменять его личность

22 марта 2024, 19:21
Фото: Изображение Midjourney
События, связанные с отношениями, часто называют «вехами», потому что они влияют на развитие личности на определенном этапе жизни. Изменяются не только внешние обстоятельства, но и характер, привычки, поведение, личностные качества.

Личность человека стоит рассматривать в контексте

Человек, находящийся в стабильном состоянии психики, зачастую не замечает личностных изменений в себе и своем окружении. Для него сговорчивые друзья по-прежнему сговорчивы, экстравертные друзья также остаются экстравертными. Однако стоит обратить внимание, какие изменения происходят, например, с подругой, которая обручилась, или с коллегой, проходящим через развод.

Несмотря на устойчивые основные черты характера, личные обстоятельства подталкивают индивидуальность человека к изменениям.

Изменения личности имеют определенную динамику

Можно сказать, что на личности человека сказывается выбор его окружения, а после уже само окружение начинает влиять на его личность. Также изменения связаны с определенными жизненными этапами — окончание учебного заведения, смена работы или повышение по службе, переезд в другой город, вступление в футбольную лигу и т. п. И на этом фоне события, связанные с любовью, играют особое значение для внутреннего «я».

Последний систематический обзор и мета-анализ данной темы был проведен на основе 40 исследований 120 тысяч участников. Изучались изменения по пяти основным личностным качествам: экстраверсии (т. е. разговорчивости, энтузиазме), открытости новому опыту, добросовестности, невротизме (т. е. низкой эмоциональной стабильности) и соглашательстве.

Какие четыре события более всего влияют на личность?

  1. Новые романтические отношения способны сделать человека более добросовестным и совестливым. Влюбленные люди стараются заботиться не только о партнере, но и о своем окружении.
  2. Женитьба делает людей менее открытыми для нового опыта. Это связано с тем, что люди обычно вступают в брак с партнером, похожим на них, они перенимают привычки своего супруга или супруги.
  3. Появление в семье ребенка снижает экстраверсию. Молодые родители фокусируются на ребенке и больше замыкаются в себе — даже те, кто ранее снимал стресс путем нахождения в обществе.
  4. После развода люди становятся более добросовестными. Также у разведенных повышается надежность, для них свойственна большая безотказность и забота о других, чем ранее.
#Общество
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