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Posted 22 марта, 08:08

Published 22 марта, 08:08

Modified 9 сентября, 20:35

Updated 9 сентября, 20:35

Как же помочь людям, страдающим от ипохондрии?

Ипохондрия: как быть, если одолевают мысли о болезнях

22 марта 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney
Как же помочь людям, страдающим от ипохондрии?
Возможно, вы слышали истории, когда человек мучается от страха, подозревая у себя неизлечимую болезнь. Он методично обходит врачей в надежде получить помощь, но те не находят никаких признаков заболевания. Пациента это успокаивает, но ненадолго — скоро он вновь убеждает себя, что болен.

Таково классическое проявление ипохондрии. Как же помочь людям, страдающим от этого состояния?

Важно осознать проблему

Ипохондрия — это не просто забота о своем здоровье, это болезненное состояние, сопровождающееся постоянной тревогой за свою жизнь. Мысли о заболевании становятся навязчивыми. Человек все время прислушивается к своему организму, ищет характерные симптомы, проверяет их в интернете, посещает консультации специалистов.

Часто, убеждаясь в том, что у него нет конкретного заболевания, человек быстро «находит» у себя симптомы другой, не менее страшной болезни. И все начинается по новому кругу. Такой образ жизни отнимает у ипохондрика не только кучу времени, но и эмоциональных ресурсов. Тревога мешает ему работать, сосредоточиться на действительно важных вещах. Налицо все признаки психического расстройства. То есть помощь ипохондрику может оказать только психотерапевт.

Ипохондрия — это болезненное состояние, сопровождающееся постоянной тревогой за свою жизньИпохондрия — это болезненное состояние, сопровождающееся постоянной тревогой за свою жизнь
Ипохондрия — это болезненное состояние, сопровождающееся постоянной тревогой за свою жизнь. Фото: Изображение Midjourney

Лечение ипохондрии

Если ипохондрия не зашла слишком далеко, то достаточно будет методов психотерапевтической коррекции. В этом случае больной посещает сессии специалиста до стабилизации психического состояния. Если же речь идет о проявлении более тяжелых форм расстройства, когда пациент не сомневается в своей неизлечимой болезни и эти идеи становятся для него сверхценными, то в дополнении к когнитивно-поведенческой терапии специалисты добавляют медикаментозную. Как правило, пациенту назначается препарат из ряда антидепрессантов.

Если ипохондрия не зашла слишком далеко, то достаточно будет методов психотерапевтической коррекцииЕсли ипохондрия не зашла слишком далеко, то достаточно будет методов психотерапевтической коррекции
Если ипохондрия не зашла слишком далеко, то достаточно будет методов психотерапевтической коррекции. Фото: Изображение Midjourney

Можно ли уберечься от ипохондрии?

Точных причин возникновения этого расстройства не выявлено. Это могут быть и детские травмы, и сильные стрессы. Важно прислушиваться к своему состоянию и отмечать малейшие признаки тревоги или иного психологического дискомфорта, в связи с чем вовремя принимать меры и обращаться к специалистам.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Психология
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