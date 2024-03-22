Ипохондрия: как быть, если одолевают мысли о болезнях

Posted 22 марта, 08:08
Published 22 марта, 08:08
Modified 9 сентября, 20:35
Updated 9 сентября, 20:35
Таково классическое проявление ипохондрии. Как же помочь людям, страдающим от этого состояния?
Ипохондрия — это не просто забота о своем здоровье, это болезненное состояние, сопровождающееся постоянной тревогой за свою жизнь. Мысли о заболевании становятся навязчивыми. Человек все время прислушивается к своему организму, ищет характерные симптомы, проверяет их в интернете, посещает консультации специалистов.
Часто, убеждаясь в том, что у него нет конкретного заболевания, человек быстро «находит» у себя симптомы другой, не менее страшной болезни. И все начинается по новому кругу. Такой образ жизни отнимает у ипохондрика не только кучу времени, но и эмоциональных ресурсов. Тревога мешает ему работать, сосредоточиться на действительно важных вещах. Налицо все признаки психического расстройства. То есть помощь ипохондрику может оказать только психотерапевт.
Если ипохондрия не зашла слишком далеко, то достаточно будет методов психотерапевтической коррекции. В этом случае больной посещает сессии специалиста до стабилизации психического состояния. Если же речь идет о проявлении более тяжелых форм расстройства, когда пациент не сомневается в своей неизлечимой болезни и эти идеи становятся для него сверхценными, то в дополнении к когнитивно-поведенческой терапии специалисты добавляют медикаментозную. Как правило, пациенту назначается препарат из ряда антидепрессантов.
Точных причин возникновения этого расстройства не выявлено. Это могут быть и детские травмы, и сильные стрессы. Важно прислушиваться к своему состоянию и отмечать малейшие признаки тревоги или иного психологического дискомфорта, в связи с чем вовремя принимать меры и обращаться к специалистам.
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