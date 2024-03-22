Ипохондрия: как быть, если одолевают мысли о болезнях

Часто, убеждаясь в том, что у него нет конкретного заболевания, человек быстро «находит» у себя симптомы другой, не менее страшной болезни. И все начинается по новому кругу. Такой образ жизни отнимает у ипохондрика не только кучу времени, но и эмоциональных ресурсов. Тревога мешает ему работать, сосредоточиться на действительно важных вещах. Налицо все признаки психического расстройства. То есть помощь ипохондрику может оказать только психотерапевт.