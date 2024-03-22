Эти симптомы простуды говорят о том, что пора звонить в скорую

Posted 22 марта, 04:00
Published 22 марта, 04:00
Modified 9 сентября, 20:32
Updated 9 сентября, 20:32
В числе симптомов простуды, которые считаются наиболее распространенными, — заложенность носа, кашель, чихание, першение в горле. Кроме того, часто при простуде поднимается температура — как правило, несущественно. На этом этапе с заболеванием можно справиться даже в домашних условиях, в том числе с помощью народных средств, жаропонижающих препаратов.
В любом случае, даже если симптомы не вызывают тревоги, необходимо проконсультироваться с врачом — для правильного выбора терапии и с целью предупреждения появления осложнений.
В ряде случаев симптомы, характерные для простуды, могут быть достаточно тревожными и свидетельствовать о том, что заболевание развивается активно и агрессивно. К числу таких симптомов относятся высокая температура, которая держится в течение нескольких дней, а также сыпь, выступающая на коже. Если температура спала, а спустя несколько дней снова поднялась, это тоже считается тревожным симптомом.
Должна насторожить и заложенность носа, если она не проходит в течение недели. Среди других таких симптомов — кашель, продолжающийся в течение двух недель, боли в мышцах лица, в ухе, а также в горле.
В отдельную категорию медики выделяют симптомы простуды, при которых можно и нужно вызывать скорую помощь: температура поднялась выше 40 градусов, и на нее не действуют жаропонижающие средства, отсутствует возможность глотать и в достаточном объеме употреблять жидкость. Скорую помощь нужно вызывать, если кашель становится лающим, если появляется одышка. Насторожить должны и боли в животе, которые имеют тенденцию к усилению, общее ухудшение самочувствия заболевшего человека, наличие у него судорог.
Под простуду может маскироваться такое смертельно опасное заболевание, как менингит. Необходимо вызывать скорую помощь, если на коже появилась яркая сыпь, при сильной головной боли, а также при невозможности сгибать ноги в коленях.
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