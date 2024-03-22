Эти симптомы простуды говорят о том, что пора звонить в скорую

В ряде случаев симптомы, характерные для простуды, могут быть достаточно тревожными и свидетельствовать о том, что заболевание развивается активно и агрессивно. К числу таких симптомов относятся высокая температура, которая держится в течение нескольких дней, а также сыпь, выступающая на коже. Если температура спала, а спустя несколько дней снова поднялась, это тоже считается тревожным симптомом.