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Posted 21 марта, 03:00

Published 21 марта, 03:00

Modified 9 сентября, 20:28

Updated 9 сентября, 20:28

Улучшение материального положения теперь не будет считаться причиной для отказа в назначении пособий

Теперь пособия на ребенка будут выплачиваться даже при росте доходов — что это значит

21 марта 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
Улучшение материального положения теперь не будет считаться причиной для отказа в назначении пособий
Детское пособие и доход в России до недавнего времени находились в прямой зависимости друг от друга. Однако теперь выплаты будут назначаться даже в том случае, если доход получателя изменится.

Рост доходов и выплата детских пособий

Президент России Владимир Путин распорядился продолжать выплачивать детские пособия даже в том случае, если доходы заявителя изменились, в частности, увеличились. Иными словами, улучшение материального положения семьи теперь не будет считаться причиной для отказа в назначении пособий на воспитание детей и выплат при их рождении. С соответствующей инициативой президент выступил в 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что речь идет о доходах, которые получают члены семьи, считающиеся трудоспособными. К доходам относится в том числе и заработная плата. Не будут учитываться изменения дохода, которые произошли до момента истечения срока назначения детских пособий и выплат.

Кроме того, согласно поручению Путина, право на получение ежемесячных выплат сохраняется за опекунами, усыновителями, попечителями и родителями детей с инвалидностью, если перечисленные заявители имеют частичную занятость.

В России выплачивается несколько видов детских пособий в формате социальной поддержки от государстваВ России выплачивается несколько видов детских пособий в формате социальной поддержки от государства
В России выплачивается несколько видов детских пособий в формате социальной поддержки от государства. Фото: Изображение Midjourney

Какие детские пособия выплачивают в России

В России в настоящее время выплачивается несколько видов детских пособий в формате социальной поддержки от государства. Это материнский капитал, который можно получить на первого, второго и последующих детей, пособие, которое назначается при рождении ребенка и имеет формат разовой выплаты, а также пособие по уходу за детьми, которое начисляется ежемесячно. Кроме того, пособие можно получить при наличии в семье детей в возрасте от 3 до 7 лет и на детей в возрасте от 8 лет по достижении ими 17 лет.

Комментируя свою инициативу, президент России отметил, что поддержка государства в виде детских пособий — это не замена заработной платы, а стимул для повышения благосостояния семьи.

#Общество#Пособия#Деньги#Дети#Семья#Все материалы авторов
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