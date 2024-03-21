Теперь пособия на ребенка будут выплачиваться даже при росте доходов — что это значит

В России в настоящее время выплачивается несколько видов детских пособий в формате социальной поддержки от государства. Это материнский капитал, который можно получить на первого, второго и последующих детей, пособие, которое назначается при рождении ребенка и имеет формат разовой выплаты, а также пособие по уходу за детьми, которое начисляется ежемесячно. Кроме того, пособие можно получить при наличии в семье детей в возрасте от 3 до 7 лет и на детей в возрасте от 8 лет по достижении ими 17 лет.