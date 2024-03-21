Теперь пособия на ребенка будут выплачиваться даже при росте доходов — что это значит

Posted 21 марта, 03:00
Published 21 марта, 03:00
Modified 9 сентября, 20:28
Updated 9 сентября, 20:28
Президент России Владимир Путин распорядился продолжать выплачивать детские пособия даже в том случае, если доходы заявителя изменились, в частности, увеличились. Иными словами, улучшение материального положения семьи теперь не будет считаться причиной для отказа в назначении пособий на воспитание детей и выплат при их рождении. С соответствующей инициативой президент выступил в 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума.
Глава государства отметил, что речь идет о доходах, которые получают члены семьи, считающиеся трудоспособными. К доходам относится в том числе и заработная плата. Не будут учитываться изменения дохода, которые произошли до момента истечения срока назначения детских пособий и выплат.
Кроме того, согласно поручению Путина, право на получение ежемесячных выплат сохраняется за опекунами, усыновителями, попечителями и родителями детей с инвалидностью, если перечисленные заявители имеют частичную занятость.
В России в настоящее время выплачивается несколько видов детских пособий в формате социальной поддержки от государства. Это материнский капитал, который можно получить на первого, второго и последующих детей, пособие, которое назначается при рождении ребенка и имеет формат разовой выплаты, а также пособие по уходу за детьми, которое начисляется ежемесячно. Кроме того, пособие можно получить при наличии в семье детей в возрасте от 3 до 7 лет и на детей в возрасте от 8 лет по достижении ими 17 лет.
Комментируя свою инициативу, президент России отметил, что поддержка государства в виде детских пособий — это не замена заработной платы, а стимул для повышения благосостояния семьи.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14