Как носить брекеты, чтобы не навредить зубам

Posted 21 марта, 20:23
Published 21 марта, 20:23
Modified 9 сентября, 20:34
Updated 9 сентября, 20:34
Многие пациенты, желающие исправить прикус и обрести идеальную улыбку, отказываются от лечения из-за необходимости установки брекетов. Ношение брекет-систем действительно вызывает определенный дискомфорт, но к ним можно быстро привыкнуть, тем более если соблюдать все рекомендации врачей-ортодонтов.
Прежде всего стоит психологически подготовить себя к ношению брекетов. На сегодняшний день это действительно самый эффективный способ исправить прикус и выровнять зубной ряд. Лечение займет сравнительно небольшое время, а результат останется на всю жизнь. Правильная мотивация — половина успеха в лечении.
Главное, как отмечают ортодонты, это потерпеть первые пару недель после установки брекет-систем. Инородное тело будет вызывать дискомфорт, натирать слизистую, вызывать болевые ощущения. При этом современная ортодонтия располагает средствами, которые могут облегчить дискомфортные ощущения, — воск, обезболивающие мази и пр.
Многие жалуются на то, что в период ношения брекет-систем развивается кариес. Это неудивительно, ведь пища застревает между дугами и замочками, что неблагоприятно сказывается на состоянии зубов. Если не соблюдать гигиену полости рта, то сначала испортится эмаль, а потом появится и кариес.
Людям, которые носят брекеты, чистить зубы необходимо после каждого приема пищи. Для этого существует целый арсенал специальных средств: ортодонтические щетки, ирригаторы, ершики, флоссы. Для усиления эффекта необходимо использовать ополаскиватели, специальные очищающие пенки, зубные пасты с антисептиками. Также необходимо периодически записываться на профессиональную чистку к специалисту.
Чтобы в период ношения брекет-систем не возникало проблем, нужно заранее вылечить зубы: поставить пломбы, коронки, произвести удаление в случае необходимости. Проводить отбеливание с установленными брекетами не рекомендуется.
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