Как носить брекеты, чтобы не навредить зубам

Многие жалуются на то, что в период ношения брекет-систем развивается кариес. Это неудивительно, ведь пища застревает между дугами и замочками, что неблагоприятно сказывается на состоянии зубов. Если не соблюдать гигиену полости рта, то сначала испортится эмаль, а потом появится и кариес.