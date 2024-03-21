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Posted 21 марта, 11:00

Published 21 марта, 11:00

Modified 9 сентября, 20:30

Updated 9 сентября, 20:30

Гидробоб: 10+ фото «мокрой» прически, которая вдохнет в твой образ весеннююй свежесть

21 марта 2024, 11:00
Одна из самых стильных и модных причесок весны-2024 — гидробоб. В чем особенность новой прически и как повторить трендовую укладку.

Что такое гидробоб

Новую прическу сезона-2024 можно считать вариантом не менее популярной стрижки «мальчик-боб». Но здесь главную роль играют пряди, которые должны заканчиваться на несколько сантиметров ниже подбородка.

Плюс трендовой стрижки — форма боба может быть адаптирована почти к каждому человеку, если найти правильный вариант укладки. Именно укладка придает прическе четкость и фиксацию, делая стрижку одновременно контролируемой и изысканной.

Варианты укладки гидробоба

По-настоящему стильно прическа боб смотрится только с «мокрой» укладкой. Эффект мокрых волос уже на протяжении последних нескольких месяцев остается самым трендовым на бьюти-показах. Такой эффект довольно легко создать, используя фиксирующий гель или другое несмываемое средство для укладки. Достаточно обильно нанести выбранное средство на всю длину волос и зачесать их назад.

Но можно и немного поэкспериментировать:

  • уложить пряди волнами в стиле «Великого Гэтсби»;
  • подкрутить кончики волос кверху и зафиксировать гелем;
  • сделать боковой пробор и зачесать волосы назад;
  • создать прямой либо боковой пробор с объемом у корней.

Вариантов у этой прически может быть множество — всё зависит от вашей фантазии и настроения. Стилисты уверяют, что гидробоб понравится девушкам, не любящим тратить слишком много времени на укладку.

Особенно эффектно трендовая стрижка будет смотреться на летнем отдыхе — мокрый эффект будет создавать ощущение свежести, как будто вы только что вынырнули из моря. Причем гидробоб будет отлично сочетаться как с простым топом и шортами, так и с открытым сарафаном.

#Красота#Мода#Все материалы авторов#Волосы#Тренды
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