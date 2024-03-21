Гидробоб: 10+ фото «мокрой» прически, которая вдохнет в твой образ весеннююй свежесть

Особенно эффектно трендовая стрижка будет смотреться на летнем отдыхе — мокрый эффект будет создавать ощущение свежести, как будто вы только что вынырнули из моря. Причем гидробоб будет отлично сочетаться как с простым топом и шортами, так и с открытым сарафаном.