Гидробоб: 10+ фото «мокрой» прически, которая вдохнет в твой образ весеннююй свежесть

Posted 21 марта, 11:00
Published 21 марта, 11:00
Modified 9 сентября, 20:30
Updated 9 сентября, 20:30
Новую прическу сезона-2024 можно считать вариантом не менее популярной стрижки «мальчик-боб». Но здесь главную роль играют пряди, которые должны заканчиваться на несколько сантиметров ниже подбородка.
Плюс трендовой стрижки — форма боба может быть адаптирована почти к каждому человеку, если найти правильный вариант укладки. Именно укладка придает прическе четкость и фиксацию, делая стрижку одновременно контролируемой и изысканной.
По-настоящему стильно прическа боб смотрится только с «мокрой» укладкой. Эффект мокрых волос уже на протяжении последних нескольких месяцев остается самым трендовым на бьюти-показах. Такой эффект довольно легко создать, используя фиксирующий гель или другое несмываемое средство для укладки. Достаточно обильно нанести выбранное средство на всю длину волос и зачесать их назад.
Но можно и немного поэкспериментировать:
Вариантов у этой прически может быть множество — всё зависит от вашей фантазии и настроения. Стилисты уверяют, что гидробоб понравится девушкам, не любящим тратить слишком много времени на укладку.
Особенно эффектно трендовая стрижка будет смотреться на летнем отдыхе — мокрый эффект будет создавать ощущение свежести, как будто вы только что вынырнули из моря. Причем гидробоб будет отлично сочетаться как с простым топом и шортами, так и с открытым сарафаном.
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