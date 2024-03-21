Благородное постоянство: герцогиня Кембриджская носит одни наряды уже 10 лет

Перешитые платья Старые сапоги герцогини Кембриджской

Герцогиня Кембриджская, она же Кейт Миддлтон, уже дама за 40. У нее трое детей и счастливая жизнь благородной особы. Однако такое спокойное существование, как и возраст, совсем не сказались на фигуре Кейт и на ее гардеробе. Или только так кажется?