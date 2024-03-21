Благородное постоянство: герцогиня Кембриджская носит одни наряды уже 10 лет

Posted 21 марта, 14:30
Published 21 марта, 14:30
Modified 9 сентября, 20:32
Updated 9 сентября, 20:32
Герцогиня Кембриджская всегда ответственно подходила к выбору своего гардероба. Она настолько любит свои наряды, что не расстается с ними уже более 10 лет. Как они остаются впору британской красавице? Очень просто — Кейт периодически их перешивает.
Например, она до сих пор периодически появляется на мероприятиях в платье, в котором впервые появилась еще в 2011 году. Также герцогиню Кембриджскую заметили в блузке от бренда Alexander McQueen, которую она в первый раз надела через несколько месяцев после свадьбы с Уильямом.
Одним из излюбленных нарядов герцогини является юбочный костюм алого цвета Luisa Spagnoli. Она носила его на встречи с принцем Уильямом (2011), надевала во время турне по Новой Зеландии (2014), появлялась в нем на собрании по случаю Недели психического здоровья детей (2017) вместе с маленькой принцессой Шарлоттой.
Кейт Миддлтон предпочитает не только старую одежду, но и обувь «со стажем». В ее образах часто мелькают сапоги с кисточками за 475 фунтов стерлингов, которые герцогиня Кембриджская носит уже 17 лет.
Впервые она надела их в 2004 году, когда появилась в Бленйхеймском дворце. Потом герцогиня Кембриджская еще не раз вписывала любимую обувь в самые разные образы, от делового стиля до кантри.
Сапоги Penelope Chilvers «засветились» у монастырей Бутана, появились в королевском турне по Канаде (2016), и даже в следующем десятилетии герцогиня осталась верна своим предпочтениям — в любимой обуви она посетила Дарлингтон в 2021 году. Выглядят сапожки как новые.
Как истинный член королевской семьи, Кейт Миддлтон ответственно относится не только к своему внешнему виду, но и к семейному бюджету. Она не тратится на новые дорогостоящие наряды, вместо этого переделывая старые.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14