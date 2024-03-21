5 самых стильных plus size-звезд, которые никогда не были стройными

Знаменитость долго боролась с лишним весом и алкогольной зависимостью. Позже она приняла себя такой как есть, научилась выглядеть шикарно и создавать разнообразные образы. Теперь певица в топе звезд plus size и не обращает внимания на хейтеров. Она востребована в шоу-бизнесе и в прошлом году она стала ведущей премии NAACP Image Awards.