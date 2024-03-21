5 самых стильных plus size-звезд, которые никогда не были стройными

Posted 21 марта, 14:00
Published 21 марта, 14:00
Modified 9 сентября, 20:31
Updated 9 сентября, 20:31
Знаменитость долго боролась с лишним весом и алкогольной зависимостью. Позже она приняла себя такой как есть, научилась выглядеть шикарно и создавать разнообразные образы. Теперь певица в топе звезд plus size и не обращает внимания на хейтеров. Она востребована в шоу-бизнесе и в прошлом году она стала ведущей премии NAACP Image Awards.
Опра никогда не была стройной женщиной, но в последние годы особенно заметно располнела. Она прекрасно умеет подобрать подходящие к фигуре plus size платья, стильные пиджаки и модные брюки. Сложный период ее жизни, наполненный голоданием и самобичеванием, позади. Однако она все же пытается немного скинуть вес, что уже заметили недовольные фанаты.
Актриса покорила Голливуд своим чувством юмора и умением красиво одеваться. Нестандартные сочетания и яркие цвета нарядов — это про Маккарти. Она сама себе стилист. Девушка никогда не была худой и далеко не всегда принимала свою фигуру. Со временем она стала свободной от стереотипов и присоединилась к плеяде самых красивых звезд plus size.
Кристина личным примером доказывает, что лишний вес красоте не помеха. Рыжая красотка plus size предпочитает платья в стиле ретро и завоевывает поклонников яркой внешностью. Хорошего человека должно быть много, а талантливого — тем более! Недавно Кристина была признана самой сексуальной актрисой из ныне живущих по версии мартовского выпуска журнала Glamour.
Звезда из семьи Кардашьян не стесняется своих форм и готова носить глубокое декольте. Лишние сантиметры на талии умело скрывает утягивающим бельем из линейки, которую выпускает Ким. Хлои выбирает наряды по моде и по праву считается одной из самых ярких звезд формата plus size.
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