Туризм-2024: самые доступные по стоимости направления

Побывать в Грузии и не отведать знаменитого местного вина просто невозможно. Однако это только малая часть того, ради чего нужно посетить горную страну. Старинные крепости, просторные пляжи и, конечно, величественные горы — вот что ждет здесь туриста. Преимущества поездки в том, что в Грузии многие говорят на русском языке, а еще туристам для посещения не нужна виза.