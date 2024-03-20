Туризм-2024: самые доступные по стоимости направления

Posted 20 марта, 04:00
Published 20 марта, 04:00
Modified 9 сентября, 20:23
Updated 9 сентября, 20:23
Тур в какую страну выбрать, чтобы не опустошить семейный бюджет? Расскажем в сегодняшнем материале.
Абхазия — это прежде всего неповторимая местная кухня, причем по доступным ценам. Здесь много курортов, очень популярных среди жителей России, и дело не только во вкусной еде. В Абхазии много прекрасных озер, густых лесов, высоких гор и живописных пляжей, куда обязательно стоит сходить с семьей.
Путешествие в Турцию — это максимум комфорта для туристов. Теплое море, современные отели и живописная архитектура завораживают настолько, что в эту сказку хочется вернуться снова. Стоимость тура «все включено» будет чуть выше обычной, зато уменьшится количество дополнительных расходов в поездке.
Колоритная страна, где можно насладиться величием пирамид и увидеть поселения бедуинов. Приезжать в Египет лучше всего в конце лета, осенью или ранней весной. Стоит оформить бронирование у туроператора заранее, чтобы успеть до сезонного повышения цен.
Эмираты — место, о котором бесполезно рассказывать. Там нужно побывать лично, только так можно оценить чистоту пляжей, красоту отелей и уровень сервиса. Не обязательно ехать в Дубай, можно выбрать недорогой отдых в Шардже. В ОАЭ ежегодно бывают тысячи туристов, которые находят здесь что-то свое: от водных аттракционов до ночных клубов европейского образца.
В Индии нищие кварталы граничат с шикарными дворцами, а хаос переполненных городов с созерцательной тишиной храмов. Цены здесь вполне приемлемые, а впечатления от прогулок по старинным городам и религиозным постройкам просто зашкаливают. Отдых здесь обойдется сравнительно дешево.
На Шри-Ланке никак нельзя долго сидеть на месте и наслаждаться ароматным свежим чаем. Здесь обязательно надо ходить и ездить. Путешественников ждут национальные парки, побережье Индийского океана, горные тропки и чайные плантации.
Побывать в Грузии и не отведать знаменитого местного вина просто невозможно. Однако это только малая часть того, ради чего нужно посетить горную страну. Старинные крепости, просторные пляжи и, конечно, величественные горы — вот что ждет здесь туриста. Преимущества поездки в том, что в Грузии многие говорят на русском языке, а еще туристам для посещения не нужна виза.
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