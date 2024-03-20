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Posted 20 марта, 12:03

Published 20 марта, 12:03

Modified 9 сентября, 20:27

Updated 9 сентября, 20:27

Три лайфхака, с помощью которых ваша прическа станет визуально объемнее

Пышно и объемно: 3 способа сделать тонкие волосы объемными

20 марта 2024, 12:03
Фото: 1MI
Три лайфхака, с помощью которых ваша прическа станет визуально объемнее
Тонкие волосы часто становятся причиной огорчения и разочарования их обладательниц. Но не стоит расстраиваться — есть несколько способов придать тонким волосам объем, и в этой статье мы поговорим о трех из них.

Как придать объем тонким волосам

Тонкие волосы более уязвимы, чем более толстые, поэтому при обращении с ними следует соблюдать определенную осторожность. И конечно же, немалую роль играет уход за шевелюрой. Ниже вы найдете три лайфхака, с помощью которых ваша прическа станет визуально объемнее.

Тонкие волосы уязвимы, поэтому при обращении с ними следует соблюдать определенную осторожностьТонкие волосы уязвимы, поэтому при обращении с ними следует соблюдать определенную осторожность
Тонкие волосы уязвимы, поэтому при обращении с ними следует соблюдать определенную осторожность. Фото: 1MI

Применяйте сухой шампунь

Известно, что чем волосы тоньше, тем они мягче. Кроме того, тонкие волосы более склонны к жирности, и эти два фактора необходимо учитывать при выборе средств для ухода за ними. В частности, рекомендуется использовать для тонких волос сухой шампунь. Его следует нанести на чистые волосы, равномерно распределив по всей длине, чтобы придать прическе больше пышности и объема.

Рекомендуется использовать для тонких волос сухой шампуньРекомендуется использовать для тонких волос сухой шампунь
Рекомендуется использовать для тонких волос сухой шампунь. Фото: Изображение Midjourney

Используйте фен в щадящем режиме

Многие женщины используют для придания объема прическе фен, но частая сушка горячим воздухом не лучшим образом влияет на тонкие волосы. Поэтому эксперты советуют начинать сушить их феном лишь тогда, когда они уже наполовину высохнут естественным образом. В процессе сушки следует наклонить голову вниз, чтобы струя воздуха из фена приподнимала волосы у корней, придавая им объем.

Частая сушка горячим воздухом не лучшим образом влияет на тонкие волосыЧастая сушка горячим воздухом не лучшим образом влияет на тонкие волосы
Частая сушка горячим воздухом не лучшим образом влияет на тонкие волосы. Фото: Изображение Midjourney

Сделайте каскадную стрижку

Еще одним лайфхаком для придания большего объема тонким волосам является определенный тип прически — например, это может быть каскадная стрижка, при которой волосы на макушке визуально становятся более объемными.

Еще одним лайфхаком для придания большего объема тонким волосам является стрижкаЕще одним лайфхаком для придания большего объема тонким волосам является стрижка
Еще одним лайфхаком для придания большего объема тонким волосам является стрижка. Фото: 1MI
#Здоровье#Красота#Жилье#Все материалы авторов#Волосы
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