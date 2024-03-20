Пышно и объемно: 3 способа сделать тонкие волосы объемными

Posted 20 марта, 12:03
Published 20 марта, 12:03
Modified 9 сентября, 20:27
Updated 9 сентября, 20:27
Тонкие волосы более уязвимы, чем более толстые, поэтому при обращении с ними следует соблюдать определенную осторожность. И конечно же, немалую роль играет уход за шевелюрой. Ниже вы найдете три лайфхака, с помощью которых ваша прическа станет визуально объемнее.
Известно, что чем волосы тоньше, тем они мягче. Кроме того, тонкие волосы более склонны к жирности, и эти два фактора необходимо учитывать при выборе средств для ухода за ними. В частности, рекомендуется использовать для тонких волос сухой шампунь. Его следует нанести на чистые волосы, равномерно распределив по всей длине, чтобы придать прическе больше пышности и объема.
Многие женщины используют для придания объема прическе фен, но частая сушка горячим воздухом не лучшим образом влияет на тонкие волосы. Поэтому эксперты советуют начинать сушить их феном лишь тогда, когда они уже наполовину высохнут естественным образом. В процессе сушки следует наклонить голову вниз, чтобы струя воздуха из фена приподнимала волосы у корней, придавая им объем.
Еще одним лайфхаком для придания большего объема тонким волосам является определенный тип прически — например, это может быть каскадная стрижка, при которой волосы на макушке визуально становятся более объемными.
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