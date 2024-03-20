Пышно и объемно: 3 способа сделать тонкие волосы объемными

Известно, что чем волосы тоньше, тем они мягче. Кроме того, тонкие волосы более склонны к жирности, и эти два фактора необходимо учитывать при выборе средств для ухода за ними. В частности, рекомендуется использовать для тонких волос сухой шампунь. Его следует нанести на чистые волосы, равномерно распределив по всей длине, чтобы придать прическе больше пышности и объема.