Как укрепить иммунитет после зимы и защититься от вирусов

В зимнее время и весной, когда иммунитет ослабевает, стимулировать его работу поможет прием витаминов в виде лекарственных препаратов или пищевых добавок. Чтобы укрепить иммунитет, необходимы витамин C, A, E и D, а также витамины группы B, которые можно принимать в составе мультивитаминных комплексов. Однако перед тем как начать принимать витамины, желательно проконсультироваться с врачом.