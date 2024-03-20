Как укрепить иммунитет после зимы и защититься от вирусов

Posted 20 марта, 13:00
Published 20 марта, 13:00
Modified 9 сентября, 20:25
Updated 9 сентября, 20:25
Как укрепить иммунитет и пережить весну без насморка и кашля, читайте в статье.
Существуют годами проверенные способы укрепить иммунитет и оздоровить организм в целом, и они доступны любому из нас, с небольшими поправками на возраст и физическое состояние. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из них.
По мнению врачей, действенными средствами укрепить иммунитет являются физические упражнения и закаливание организма. Лучше всего стимулируют работу иммунитета средние по интенсивности нагрузки — например, быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде и др. Что же касается закаливания, то здесь, чтобы укрепить иммунитет, подойдут солнечные и воздушные ванны, а также обливания и обтирания водой.
Сбалансированное питание очень важно, поскольку пища — это строительный материал для клеток, источник витаминов и минералов, необходимых, в числе прочего, для иммунитета. Планируя меню, учитывайте не только калорийность продуктов, но и соотношение белков, жиров и углеводов, которое должно быть в пропорции 3:3:4. Старайтесь есть больше натуральных продуктов и избегайте питаться фастфудом.
Укрепить иммунитет поможет также соблюдение режима активной деятельности и отдыха. Дело в том, что от хронического недосыпания и усталости наш организм испытывает сильный стресс, под влиянием которого надпочечники в большом количестве вырабатывают кортизол, который, в свою очередь, угнетает активность иммунных клеток.
В зимнее время и весной, когда иммунитет ослабевает, стимулировать его работу поможет прием витаминов в виде лекарственных препаратов или пищевых добавок. Чтобы укрепить иммунитет, необходимы витамин C, A, E и D, а также витамины группы B, которые можно принимать в составе мультивитаминных комплексов. Однако перед тем как начать принимать витамины, желательно проконсультироваться с врачом.
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