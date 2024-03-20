Как быстро избавиться от отеков после бурной ночи

Перед тем как прилечь на час-два поспать перед работой после бурно проведенной ночи, следует найти в себе силы, чтобы снять макияж и нанести на лицо увлажняющий крем, который есть в «арсенале» каждой женщины. Кроме того, полезно будет также включить в спальне увлажнитель воздуха, если таковой имеется. Тем самым вы убережете кожу от пересушивания и снизите вероятность появления отеков.