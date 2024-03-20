Как быстро избавиться от отеков после бурной ночи

Posted 20 марта, 12:00
Published 20 марта, 12:00
Modified 9 сентября, 20:25
Updated 9 сентября, 20:25
Как быстро привести лицо в норму и убрать отеки подручными средствами без обращения к косметологу, читайте в статье.
Перед тем как прилечь на час-два поспать перед работой после бурно проведенной ночи, следует найти в себе силы, чтобы снять макияж и нанести на лицо увлажняющий крем, который есть в «арсенале» каждой женщины. Кроме того, полезно будет также включить в спальне увлажнитель воздуха, если таковой имеется. Тем самым вы убережете кожу от пересушивания и снизите вероятность появления отеков.
Одним из самых быстрых способов привести лицо в порядок являются тканевые маски со средствами, содержащими в своем составе сок огурца или лимона, шалфей или зеленый чай. Они менее чем за полчаса способны уменьшить отеки за счет улучшения оттока жидкости и усиления циркуляции крови. Если же таких косметических средств под рукой нет, можно взять для маски огурцы или лимон из вашего холодильника.
Свежесть коже поможет вернуть также холод, который эффективно устраняет отеки. Например, можно умыться холодной водой, приложить мокрое полотенце или слегка помассировать лицо кубиками льда. Воздействие низких температур вернет мышцам тонус, разгонит лимфу и уберет отеки.
Снять отеки помогут и косметические средства с лимфодренажным эффектом или эффектом лифтинга для кожи вокруг глаз. Наносить такой крем следует предельно аккуратно, не втирая и избегая попадания на сами веки.
И наконец, привести организм в норму после вчерашнего и избавиться от отеков помогут умеренные физические нагрузки. Лучше всего, если это будет кардиотренировка: утренняя пробежка, занятие на велотренажере или езда на велосипеде. Тренировку следует закончить упражнениями на растяжку. Физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения, разгону отеков и быстрому восстановлению организма.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14