Эксперты о дефиците топлива из-за ударов беспилотников

Posted 20 марта, 04:51
Published 20 марта, 04:51
Modified 9 сентября, 20:24
Updated 9 сентября, 20:24
После череды постоянных ударов беспилотников по российским НПЗ власти перестали афишировать информацию о потерях, которые несут нефтяные заводы. Такой атаке подвергаются почти каждый день Новошахтинский, Волгоградский, Сызранский, Славянский, Новокуйбышевский, Рязанский и Нижегородский НПЗ. Предотвратить удар удалось лишь двум заводам — Киришскому и Ярославскому НПЗ.
Несмотря на это, Минэнерго сообщает о спокойной работе НПЗ, бесперебойной поставке топлива и стабильных ценах на топливо, сообщает «Нефть и Капитал». Поскольку с этого года Правительство России больше не экспортирует бензин, но повысило норматив продаж ДТ на бирже, внутренний рынок имеет профицит топлива. Резкого роста стоимости моторного топлива не ожидается, так как для этого нет оснований, сообщили в ведомстве.
Однако, бензин продолжает расти как на бирже, так и на заправках. Например, с начала 2024 года в цене выросли:
Минэнерго, в свою очередь заверило, что регулирует ситуацию на топливном производстве, чтобы нефтебазы работали с необходимой нагрузкой. На внутреннем рынке отгрузка бензина увеличилась на 6%, дизельного топлива — на 8%. На сегодняшний день НПЗ показывают высокую готовность к автомобильному сезону, объемы запасов бензина достигают 2 млн т, ДТ — 3,5 млн т, а в розничном сегменте цены стабильны, уверяют в ведомстве.
Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин утверждает, что россиянам не стоит переживать из-за дефицита топлива, страна полностью обеспечена им. Бензин и дизтопливо имеются в очень большом объеме. А при снижении переработки, Россия просто будет больше поставлять на экспорт нефть.
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