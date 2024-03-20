Эксперты о дефиците топлива из-за ударов беспилотников

Несмотря на это, Минэнерго сообщает о спокойной работе НПЗ, бесперебойной поставке топлива и стабильных ценах на топливо, сообщает «Нефть и Капитал». Поскольку с этого года Правительство России больше не экспортирует бензин, но повысило норматив продаж ДТ на бирже, внутренний рынок имеет профицит топлива. Резкого роста стоимости моторного топлива не ожидается, так как для этого нет оснований, сообщили в ведомстве.