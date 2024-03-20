3+ завтрака, которые помогут разогнать метаболизм на весь день

Posted 20 марта, 14:10
Published 20 марта, 14:10
Modified 9 сентября, 20:27
Updated 9 сентября, 20:27
И первый прием пищи утром очень важен, так как именно правильный завтрак помогает разогнать метаболизм и обеспечить человека энергией на весь день.
Если готовить завтраки из определенных компонентов, организм получит мощный заряд бодрости. Есть целый ряд продуктов — природных энергетиков, которые оказывают непосредственное влияние на обменные процессы, помогая разогнать метаболизм. Именно поэтому эти продукты лучше всего употреблять в утренние часы. Ниже вы найдете 4 базовых варианта блюд для завтрака, которые можно дополнить и разнообразить по своему усмотрению.
Куриные яйца — богатый источник белка, витаминов и минералов, что делает этот продукт одним из наиболее подходящих для завтрака и способствующих разгону метаболизма. Их можно сварить, сделать яичницу или приготовить омлет, дополнив любое из этих блюд свежими, вареными или обжаренными овощами, зеленью, луком, грибами и специями.
Творог — полезный белковый продукт, идеально подходящий для завтрака. Он способен разогнать метаболизм и надолго обеспечить организм энергией. Кроме того, творог является хорошим источником кальция и витаминов. Его можно употреблять как в чистом виде, так и с добавлением йогурта или кусочков фруктов.
Классика английского завтрака — овсянка — прекрасно разгоняет метаболизм, а еще она вкусная и очень полезная. В овсянке содержится большое количество клетчатки, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а еще она является диетическим продуктом. Для улучшения вкуса в овсяную кашу добавляют ягоды, кусочки фруктов, ванилин или корицу.
Блинчики на завтрак — отличная идея. Правда, чтобы с помощью этого блюда разогнать метаболизм, его нужно приготовить из правильных ингредиентов — например, из гречневой муки с добавлением муки из отрубей. Следует смешать эти два продукта в пропорции 150 г и 100 г соответственно, добавить столовую ложку сахара, чайную ложку соли, 2 яйца, пол-литра молока и 70 г оливкового масла. После выпекания блинчиков к ним можно добавить мед или ягоды.
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