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Posted 20 марта, 14:10

Published 20 марта, 14:10

Modified 9 сентября, 20:27

Updated 9 сентября, 20:27

Завтраки, которые помогут разогнать метаболизм на весь день

3+ завтрака, которые помогут разогнать метаболизм на весь день

20 марта 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
Завтраки, которые помогут разогнать метаболизм на весь день
Метаболизм, который еще называют обменом веществ, — это комплекс химических процессов в организме, с помощью которых полезные вещества, поступающие в организм, преобразуются в энергию.

И первый прием пищи утром очень важен, так как именно правильный завтрак помогает разогнать метаболизм и обеспечить человека энергией на весь день.

Если готовить завтраки из определенных компонентов, организм получит мощный заряд бодрости. Есть целый ряд продуктов — природных энергетиков, которые оказывают непосредственное влияние на обменные процессы, помогая разогнать метаболизм. Именно поэтому эти продукты лучше всего употреблять в утренние часы. Ниже вы найдете 4 базовых варианта блюд для завтрака, которые можно дополнить и разнообразить по своему усмотрению.

Яичница с овощами

Куриные яйца — богатый источник белка, витаминов и минералов, что делает этот продукт одним из наиболее подходящих для завтрака и способствующих разгону метаболизма. Их можно сварить, сделать яичницу или приготовить омлет, дополнив любое из этих блюд свежими, вареными или обжаренными овощами, зеленью, луком, грибами и специями.

Куриные яйца — богатый источник белка, витаминов и минераловКуриные яйца — богатый источник белка, витаминов и минералов
Куриные яйца — богатый источник белка, витаминов и минералов. Фото: Изображение Midjourney

Творог с фруктами

Творог — полезный белковый продукт, идеально подходящий для завтрака. Он способен разогнать метаболизм и надолго обеспечить организм энергией. Кроме того, творог является хорошим источником кальция и витаминов. Его можно употреблять как в чистом виде, так и с добавлением йогурта или кусочков фруктов.

Творог — полезный белковый продукт, идеально подходящий для завтракаТворог — полезный белковый продукт, идеально подходящий для завтрака
Творог — полезный белковый продукт, идеально подходящий для завтрака. Фото: 1MI

Овсянка с ягодами

Классика английского завтрака — овсянка — прекрасно разгоняет метаболизм, а еще она вкусная и очень полезная. В овсянке содержится большое количество клетчатки, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а еще она является диетическим продуктом. Для улучшения вкуса в овсяную кашу добавляют ягоды, кусочки фруктов, ванилин или корицу.

Классика английского завтрака — овсянка — прекрасно разгоняет метаболизмКлассика английского завтрака — овсянка — прекрасно разгоняет метаболизм
Классика английского завтрака — овсянка — прекрасно разгоняет метаболизм. Фото: Изображение Midjourney

Гречневые блинчики с медом

Блинчики на завтрак — отличная идея. Правда, чтобы с помощью этого блюда разогнать метаболизм, его нужно приготовить из правильных ингредиентов — например, из гречневой муки с добавлением муки из отрубей. Следует смешать эти два продукта в пропорции 150 г и 100 г соответственно, добавить столовую ложку сахара, чайную ложку соли, 2 яйца, пол-литра молока и 70 г оливкового масла. После выпекания блинчиков к ним можно добавить мед или ягоды.

После выпекания блинчиков к ним можно добавить мед или ягодыПосле выпекания блинчиков к ним можно добавить мед или ягоды
После выпекания блинчиков к ним можно добавить мед или ягоды. Фото: 1MI
#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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