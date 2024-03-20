3+ завтрака, которые помогут разогнать метаболизм на весь день

Блинчики на завтрак — отличная идея. Правда, чтобы с помощью этого блюда разогнать метаболизм, его нужно приготовить из правильных ингредиентов — например, из гречневой муки с добавлением муки из отрубей. Следует смешать эти два продукта в пропорции 150 г и 100 г соответственно, добавить столовую ложку сахара, чайную ложку соли, 2 яйца, пол-литра молока и 70 г оливкового масла. После выпекания блинчиков к ним можно добавить мед или ягоды.