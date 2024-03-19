Туризм в ОАЭ: дресс-код и цены не помеха

Posted 19 марта, 08:19
Published 19 марта, 08:19
Modified 9 сентября, 20:20
Updated 9 сентября, 20:20
Как вести себя в мусульманском государстве? Где в Эмиратах самые низкие цены? Действует ли в ОАЭ визовый режим? Отвечаем в сегодняшнем материале.
Туризм — одна из основных отраслей местной экономики. В Эмиратах она процветает настолько, что страна удерживает статус самой посещаемой среди других государств Персидского залива. Еще в 2018 году в сфере туризма ОАЭ было занято более 604 300 человек. Примечательно, что с обычным туризмом здесь успешно конкурирует туризм медицинский: на лечение часто приезжают жители африканских стран.
Нет, для туристической поездки в Эмираты россиянам виза не требуется. Согласно договору между странами о безвизовом режиме, можно находиться в стране не более 90 дней, при этом количество въездов не ограничено. Разрешение действует полгода. Те, кто летит транзитом через аэропорты ОАЭ, могут получить бесплатную транзитную визу на 48 часов. Важное условие для пребывания в стране: загранпаспорт туриста должен быть действителен не менее полугода с даты въезда.
Туризм дешевле всего обойдется в Шардже. Этот курорт могут смело выбирать те, кто мечтает отдохнуть в отеле на берегу моря. При этом проживание обойдется дешевле, чем в других эмиратах. Зато здесь туристам нельзя покупать алкоголь. Вообще стоимость спиртных напитков в ОАЭ достаточно высока.
Если посетить ОАЭ в священный для мусульман месяц, то можно заметить, что местные не пьют и не едят на улицах. Таково требование закона и особого мусульманского поста: днем нельзя принимать пищу публично. Это правило касается не только граждан страны, но и приезжих. Конечно, вряд ли местная полиция будет гоняться за российским туристом, который съел пирожок на улице, но все же стоит быть аккуратнее.
Туризм в мусульманских странах — дело тонкое, поэтому путешественники стараются заранее узнать о пляжном и уличном дресс-коде. В ОАЭ можно загорать у моря в открытом купальнике, но разгуливать по улицам города в таком виде запрещено. Также нежелательно надевать слишком открытую и фривольную одежду. Строгих запретов, описанных в законодательстве, на этот случай нет, но все же стоит уважать обычаи страны.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14