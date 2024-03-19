Туризм в ОАЭ: дресс-код и цены не помеха

Если посетить ОАЭ в священный для мусульман месяц, то можно заметить, что местные не пьют и не едят на улицах. Таково требование закона и особого мусульманского поста: днем нельзя принимать пищу публично. Это правило касается не только граждан страны, но и приезжих. Конечно, вряд ли местная полиция будет гоняться за российским туристом, который съел пирожок на улице, но все же стоит быть аккуратнее.