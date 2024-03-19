Главные причины секущихся концов волос: как избавиться и сохранить длину

Чтобы в будущем не получить секущиеся волосы, следует с самого начала за ними правильно ухаживать. В частности, лучше после мытья не сушить волосы феном, а дать им высохнуть самим. Кроме того, следует аккуратно расчесывать волосы, не допуская их травмирования, а расческу лучше выбирать с широкими зубьями.