Главные причины секущихся концов волос: как избавиться и сохранить длину

Posted 19 марта, 04:00
Published 19 марта, 04:00
Modified 9 сентября, 20:20
Updated 9 сентября, 20:20
Признак секущегося волоса — его расслаивание. Само по себе это состояние, возникающее на фоне сухости волос, не является отдельным заболеванием, а представляет собой симптом более серьезной проблемы. Секущиеся волосы выглядят спутанными, ослабленными и безжизненными, а еще их никак не удается отрастить до нужной длины.
В числе причин, приводящих к секущимся волосам, нередко встречаются стрессы, несбалансированное питание, прием ряда лекарственных препаратов, неправильное окрашивание, сушка волос очень горячим потоком воздуха из фена, химическая завивка, частое использование утюжков и щипцов, а также иные неблагоприятные факторы.
Для начала необходимо укоротить прическу, срезав поврежденные кончики волос. Последующее лечение секущихся волос поможет поддерживать их в хорошем состоянии.
Есть несколько способов не допустить дальнейшего расслоения волос, а именно: «запечатывание» с помощью специальных средств, содержащих касторовое масло, ламинирование, экранирование (создание защитной оболочки вокруг каждого волоса) и др.
Чтобы в будущем не получить секущиеся волосы, следует с самого начала за ними правильно ухаживать. В частности, лучше после мытья не сушить волосы феном, а дать им высохнуть самим. Кроме того, следует аккуратно расчесывать волосы, не допуская их травмирования, а расческу лучше выбирать с широкими зубьями.
Следует также по возможности отказаться от щипцов для завивки и «выпрямителей» и не забывать регулярно подпитывать и увлажнять волосы при помощи специальных средств. Например, хорошим выбором может стать кокосовое масло, которое, будучи нанесенным на волосы на 10–15 минут, способно существенно улучшить их состояние.
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